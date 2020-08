Las dura crítica de Brian Myers a Vince McMahon

Brian Myers, anteriormente conocido como Curt Hawkins en WWE, recientemente dio unas declaraciones dónde hizo alusión a Vince McMahon criticándolo fuertemente por la manera en cómo fue tratado durante su estadía en la WWE.

► Brian Myers a Vince McMahon: "Me repugna que un hombre de 70 años fuera de contacto esté tomando decisiones importantes"

Myers regresó a Impact Wrestling el 21 de julio luego de ser despedido de WWE en abril; la declaración fue hecha en el programa del pasado martes cuando interrumpió un segmento en el que estaba siendo entrevistado Willie Mack.

Myers los interrumpió y le dijo al entrevistador que le podía hacer la pregunta que quisiera, el cuestionamiento para Brian fue lo que estaba tratando de lograr y allí fue Myers explotó:

"Me conoces desde hace tiempo. ¿No siempre he seguido las reglas? ¿He hecho todo lo que me dijeron? ¿Escuchar a los veteranos? Bueno, ¿a dónde me llevó en este negocio? ¡Despedido! Con una esposa que está embarazada de 6 meses sentada en casa. Estoy tan harto de que me llamen la 'mano buena' de alguien.

"Me repugna que un hombre de 70 años, que ya perdió el toquem esté tomando decisiones importantes en este negocio. Ya no más. Yo estoy tomando mi carrera y este negocio en mis manos. Tu y todos los de Impact Wrestling han sido advertidos. Soy el luchador más profesional, Brian Myers".

Al finalizar la improvisada entrevista, Myers y Mack se fueron a los golpes, lo que hace presumir que iniciará una rivalidad entre ellos y muy probablemente Myers tendrá mucho más protagonismo en Impact del que tuvo en WWE.