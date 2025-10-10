Las dudas de Dutch Mantell sobre Andrade, WWE y AEW

El icónico mánager de lucha libre Dutch Mantell expone su opinión sobre la salida de Andrade de WWE, su regreso a AEW e incluye los reportes de Dave Meltzer.

► Las dudas de Dutch Mantell

“Andrade… ¿lo recuerdas? Es el primer hombre en la historia que ha ido de WWE a AEW, luego de vuelta a WWE, y otra vez a AEW. Va y viene. Esta es su cuarta vez. ¿Qué sabe de esa gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Tiene algún tipo de información comprometedora de alguien en alguna de las compañías?” “Falló una prueba de bienestar en WWE, luego dejó de responder llamadas. Estaba en línea para ganar los títulos en pareja con Rey Fénix y de repente WWE lo despidió. Como fue un despido, parece que no hubo cláusula de no competencia y al siguiente semana ya estaba en AEW. No había escuchado que ya no existieran las cláusulas de no competencia, pero en el caso de Andrade al menos no aplicó.”

“Dave Meltzer dice que Tony Khan y AEW desperdiciaron su dinero trayendo a Andrade. Y odio decirlo, pero tiene un punto. Puedes ser el mayor desastre en WWE, que no te quiera nadie, y aun así AEW te ofrece un gran contrato. Eso no es bueno para el negocio. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes? Que pueden arruinarse y de todas formas Tony Khan los va a contratar.” “Tony gasta dinero en luchadores de los que nunca va a recuperar nada. No generan en taquilla, no generan en ratings, no generan en mercancía. Entonces, ¿cómo recuperas esa inversión?”

“Cuando vi que Andrade apareció en Dynamite, mi reacción fue: ‘Oh… otra vez aquí’. Lo metieron en la familia de Don Callis, pero ¿cuántos hay ahí? ¿14 ya? Un grupo tan grande deja de tener sentido.” “Cuando Andrade estaba en WWE, no era nada. Y no por falta de talento, sino por cómo lo usaron. En AEW tampoco significó nada. Ahora, después de otra corrida en WWE que no le ayudó, los fans lo ven como un tipo que dos compañías no quieren. Eso lo devalúa aún más.” “Según Meltzer, Andrade siempre verá a Tony Khan como alguien secundario respecto a WWE. Y en realidad, la mayoría del mundo del wrestling ve a AEW como secundaria. Pero para Meltzer, decir eso es como insultar a sus hijos.”

“No voy a hablar mal de Dave Meltzer porque nunca tuve relación con él. Simplemente nunca conectamos. Pero sí, es un tipo raro, tiene prioridades extrañas.” “Andrade le respondió directamente en Twitter: ‘Hablas demasiada m*** sin pruebas. Yo personalmente fui a darle las gracias a Tony Khan cuando acabó mi contrato en AEW. Si hablara más, demostraría que estás equivocado en muchas cosas, pero sigues matando el negocio’.”* “Meltzer incluso reportó una vez que al luchador Shibata le habían quitado el cerebro en una cirugía y luego se lo volvieron a poner. Eso no es posible. Puedes sacarlo, pero no volverlo a poner como si nada. Ese es el tipo de cosas que Meltzer llega a publicar.”