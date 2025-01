Las dos veces que Paul Heyman quedó inconsciente

Paul Heyman es un hombre duro. Nunca busca el enfrentamiento físico pero hasta ahora ha salido adelante después de ataques brutales. Sin ir más lejos, el más reciente lo vio ser golpeado por Solo Sikoa o Jacob Fatu antes de ser lanzado sobre la mesa de comentaristas. Y aquí está ayudando a Roman Reigns justamente contra quienes usurparon The Bloodline.

► Dos veces inconsciente

Aún así, en dos ocasiones «The Wiseman» quedó noqueado, como da a conocer en su reciente entrevista con Logan Paul en Impaulsive. La primera no fue ni siquiera en una lucha sino que fue a entrenar con Bam Bam Bigelow a la escuela Monster Factory cuando este quiso enseñarle formas en que un manager puede recibir un golpe

«Y empujé la cuerda, tiré de ella, subí, caí justo sobre mi frente; quedé inconsciente«.

Después de aquello, el miembro del Salón de la Fama de WWE no tenía intención de entrar en acción de nuevo pero Yokozuna y Afa Anoa’i lo convencieron para atacarlo conjuntamente. En realidad, por lo que cuenta, Heyman no tendría por qué preocuparse de la otra persona sino de él mismo.

«Me arrojó contra las cuerdas, me subí y me impulsé. Me levanté muy alto y mis pies golpearon la cuerda superior y se escuchó un ‘¡Bam!’ justo en la parte posterior de mi cabeza. Me noqueé de nuevo«.

En la conversación, también se acuerda del incidente con los samoanos mencionado antes:

«No soy un atleta, estoy muy fuera de forma, tengo 59 años y disfruto cada pequeño momento. Es lo que la historia necesitaba y mi compromiso es con ella«.

Y hablando de historias, señala la diferencia entre Triple H y Vince McMahon:

«Está mucho más abierto a las ideas, y especialmente a las ideas a largo plazo. Por eso, cuando trabajo con un talento y estoy… es una gran bendición en mi vida porque me encanta trabajar con talento».

