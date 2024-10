Las dos razones de Daniel Garcia para renovar con AEW

Fue Daniel Garcia principal impulsor del lema «restore the feeling», que realmente supuso un arma de doble filo para los intereses de AEW, pues una percepción infundida acabó por lucir creíble de cara a la audiencia, como expliqué tiempo atrás en un artículo. Un sentimiento de pertenencia que se ha demostrado auténtico.

Porque tras meses de incertidumbre sobre su futuro, entre reportes constantes que indicaban gran interés hacia él por parte de WWE, Garcia seguirá como «All Elite». Así lo reveló motu proprio durante la edición de Dynamite del pasado día 8, señalando que al ser uno de los mejores luchadores del mundo, sólo podía permanecer en la casa donde luchan los mejores.

Y apunta Garcia a tener gran protagonismo de aquí en adelante, con una historia donde se sitúa como gran defensor de AEW contra Jon Moxley y el nuevo Blackpool Combat Club mientras busca el Campeonato TNT que porta Jack Perry.

Ahora, a través de una interesante entrevista con Cameron Hawkins en Yahoo Sports, Daniel Garcia revela los motivos que han pesado más para no cambiar de aires. Primero, menciona la libertad.

«Gran parte de la razón por la que amo AEW es que podemos hacer otras cosas . Puedo ir a la escena independiente si quiero. Tenemos esas relaciones con New Japan Pro-Wrestling , el CMLL , donde puedo experimentar otros lugares. Pienso que New Japan Pro-Wrestling siempre fue mi sueño cuando empecé a ser luchador . Es algo que siempre quise lograr. No sentiré que mi carrera está completa hasta que haga algo allí. Creo que tener esas puertas abiertas fue algo muy importante para mí».

Y luego, menciona la pertenencia.

«Cuando veo a [Konosuke] Takeshita consiguiendo una oportunidad por el título Internacional, eso me entusiasma. Private Party luchando por los títulos de parejas, eso me entusiasma. Cuando Top Flight tiene un combate importante en Dynamite, eso me motiva. Me encanta estar rodeado [de jóvenes talentos]. Me encanta hablar de ideas. Me encanta hablar de teoría de la lucha libre. Me encanta recibir consejo. Pienso que los jóvenes de AEW somos poderosos. Creo que tenemos el mejor elenco de jóvenes del planeta.

«Recuerdo [hace semanas] que estaba sentado junto a un monitor, estábamos yo, [Will] Ospreay, Swerve [Strickland] y Mercedes Moné. Eché un vistazo a mi alrededor y pensé, ‘Tío, todo el mundo está mirando los monitores. Todo el mundo está motivado. Esta es la gente con la que quiero ir a la guerra’. Se trata de la confianza que tengo con la gente de AEW. Miro a mi alrededor y siento que estoy rodeado de gente con la que quiero ir a la guerra».