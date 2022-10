Las dos próximas historias que quiere Shotzi en WWE

Shotzi se encuentra buscando su sitio en WWE. Nunca ha terminado de funcionar en el elenco principal, quizá porque cuando la ascendieron, como a tantas otras Superestrellas, le cambiaron el personaje con el que estaba teniendo éxito en NXT. Además, en su caso la convirtieron en ruda, cuando en realidad se había ganado el cariño de todo el público de la marca amarilla. Y también en algunas primeras apariciones en SmackDown. Aún así, ella tiene grandes ideas; una de ellas, verse las caras con Ronda Rousey.

► Shotzi quiere luchar con Ronda Rousey

Actualmente está lejos de tener una rivalidad con la Campeona SmackDown pero en su reciente entrevista con Mirror Sport la que fuera Campeona de Parejas NXT expresa su interés en luchar contra la «Rowdy». Recordando que ya lo hicieron en varias ocasiones, un total de seis, incluyendo un mano a mano en el programa de la marca azul del 22 de abril.

«Ronda es constantemente la mejor perra y me encantaría tener una lucha con ella. En los pocos combates que he tenido con ella, me divertí mucho y me desafió. Así que me encantaría entrar allí con ella y tener un gran combate de pay-per-view contra Ronda Rousey«.

Dejando a un lado a Rousey, Shotzi habla también de Raquel Rodríguez, con quien se unió en el SmackDown del 21 de octubre para luchar por el Campeonato Femenil de Parejas WWE.

«Ella es increíblemente fuerte. Es tan impresionante la fuerza que tiene Raquel. Es tan increíble tener a una mujer de esa fuerza a mi lado. Me da algo de confianza tenerla en mi lado del ring. Creo que el combate que tuvimos el viernes por el título es una de mis luchas favoritas desde que me llamaron a SmackDown, y quiero eso de nuevo, quiero seguir con ella».

¿Os gustaría que Shotzi tuviera una rivalidad con Ronda Rousey?