Si Natalya se retirara hoy, ya logró todo para entrar al Salón de la Fama de la WWE. No solo ha construido una carrera como luchadora sino también como entrenadora. Sin ir más lejos, recientemente la Hall of Famer Nikki Bella contaba cómo la ayudó para su regreso en Royal Rumble. Pero no va a colgar las botas todavía, de hecho, «The Queen of Harts» aún tiene metas por cumplir. Al menos dos, según explica en Ring the Belle.

Embed from Getty Images

► No pierde la ambición

«Estaba firmando mi nuevo contrato con WWE en junio del año pasado. Tuve algunas conversaciones realmente geniales, especialmente con Triple H. Creo que Triple H se enfoca muchísimo en la narración de historias y en encontrar los momentos adecuados para todos, no solo para las mujeres de WWE, sino también para los hombres. Si miras cómo organiza los PLEs y nuestros shows, es todo. Siento que hay un propósito y una razón detrás de todo, y es muy estratégico. Así que mi objetivo, y lo he expresado a todos con los que trabajo, especialmente a las personas con poder de decisión, es ser parte de historias divertidas. Para mí, no se trata tanto de ganar o perder combates, sino de formar parte de grandes historias. Siento que mi meta este año es ganar el Campeonato Intercontinental porque creo que es un campeonato para los luchadores más trabajadores. Con mi conexión familiar y todo lo que he trabajado, me encantaría ser la Campeona Intercontinental Femenina. Me encantaría formar parte de grandes historias.»

«Tengo tanta confianza en Triple H que sé que llegaremos ahí. Es solo cuestión de tiempo, de esperar la historia correcta. Viendo cómo ha cambiado a tanta gente… Nia Jax, en el último año desde que regresó bajo la dirección de Triple H, ha tenido la mejor etapa de su carrera y ha demostrado a todos por qué es material de campeona. Ha elevado a muchas otras mujeres, y ellas también la han elevado a ella, pero ha hecho el mejor trabajo de su carrera. Creo que es fantástica. Estoy emocionada por el momento en que pueda ser parte de una historia con la que los fanáticos realmente se conecten. Ese es mi objetivo para este año, y estoy ansiosa por ello».