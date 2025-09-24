Las dos eras de Shawn Michaels: «No lo justifico»

Durante la que podemos considerar su primera etapa en la WWE, Shawn Michaels era famoso por ser uno de los mejores en el ring, pero también por su comportamiento problemático tras bastidores (arrogante, difícil de tratar, con consumo de drogas y actitudes de estrella).

A finales de 1990 tuvo que retirarse temporalmente por una lesión de espalda para regresar en 2002 como un hombre mucho más maduro, disciplinado y espiritual, reconocido como un mentor dentro de la industria. Había encontrado la fe religiosa y a su actual esposa, Rebecca Curci-Hickenbottom.

► Las dos eras de Shawn Michaels

Mientras hablaba recientemente con Chris Van Vliet en Insight, «El Chico Rompecorazones» hizo un repaso al cambio que dio en su vida y carrera.

“Bueno, claro, antes y después. Desde un punto de vista personal, obviamente vemos que conocíamos la diferencia, y sabemos cómo llamarlo: antes de la lesión de espalda, después de la lesión de espalda. Antes de ser salvado, después de ser salvado, de la manera que quieras verlo: un alborotador, pero mucho más fácil de tratar después. Me honra haber tenido ambas etapas y ambas cumplieron su propósito, ciertamente, en mi vida. Siempre le digo a la gente: por supuesto, me encantaría poder volver atrás y tener la oportunidad de hacer la primera parte de manera diferente. Sin embargo, estaría mintiendo si no dijera que no sé dónde estaría hoy si no hubiera pasado por eso. Y no sé qué tan exitoso habría llegado a ser de no haber sido así. Así que sí, mucha gente lo ve como algo muy negativo, pero yo no creía tener otra opción si no empujaba de esa manera. Probablemente era demasiado paranoico, no lo sé, como quieras llamarlo. Simplemente sentía que no tenía el lujo que tenían los demás. Y no sé si eso era justo.

Que no se me malinterprete: no intento justificarlo. Todo surgía de una inseguridad dentro de mí sobre quién era yo. Nada tenía que ver con mi habilidad. Porque, mira, muchas veces en este trabajo, especialmente cuando eres joven, dices: ‘Soy lo suficientemente bueno’. Y pensamos en esta profesión como si fuera fútbol o baloncesto: si puedo hacer A, B, C y D, debería ser el mejor pagado, debería poder hacer esto o aquello. Pero nuestro trabajo no es así, porque no se trata de eso, y fue muy difícil que mi cabezota entendiera eso en ese momento de mi vida. Creo que, en el papel, era mejor que el 99.9% de la gente que estaba en un ring de lucha libre. Eso es irrelevante. No totalmente irrelevante, no es que no signifique nada, pero, otra vez, como quieras decirlo. Hay mucha gente que disfruta diciendo: ‘No generaste dinero, no hiciste esto, no hiciste aquello’. No puedo discutir con eso.”