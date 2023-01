Las dificultades de Hill tras ganar título

Jamahal Hill, campeón de los semipesados de la UFC, sufrió una tragedia increíble apenas dos días después de hacerse con el cinturón.

Durante una reciente entrevista con CBS Sports, Hill explicó las dificultades por las que pasó antes de ganar el título.

“Mi tía, a la que acabo de perder, era una de las personas más cercanas a mí en el mundo“, declaró Hill. “Esa es una de las cosas con las que he estado lidiando desde que llegué a casa. Mi tía Nat era una O.G., tío.

“Creía en mí. Me permitió ser quien soy en todo momento. Me inculcó y me exigió que fuera yo mismo y que no pidiera disculpas por serlo. Me quiso y me aceptó hasta el final por eso“.

Hill no dio más detalles sobre lo que llevó a la muerte de su tía y las circunstancias que la rodearon.

Tras la victoria sobre Teixeira, Hill ha escalado posiciones en la clasificación libra por libra de la UFC. Está sintiendo el cariño de los aficionados a las MMA dentro y fuera del octágono, tras esta reciente tragedia y su victoria por el título.

Hill tiene muchos retos por delante en la división de los semipesados, incluido un posible enfrentamiento contra Jiří Procházka. Pero mientras tanto, él y su familia están lidiando con los altibajos de los últimos días.