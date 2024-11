Roman Reigns nunca perdía cuando era Campeón Universal Indiscutible WWE. Pero Cody Rhodes lo derrotó en WrestleMania XL y en Crown Jewel él, Jey Uso y Jimmy Uso perdieron con The Bloodline. Dos derrotas en tres combates, algo que hubiera sido insólito hasta no hace mucho. Además, él fue quien fue cubierto por Solo Sikoa en el evento premium en Arabia Saudí, lo cual también sería impensable en otro momento. El «OTC» la está pasando realmente mal en esta segunda mitad de 2024.

► Las derrotas de Roman Reigns en WWE

Una situación la del samoano que el comentarista y ex luchador Wade Barrett analiza en AceOdds:

«Sí, siempre es difícil cuando tienes una estrella del tamaño y nivel de Roman Reigns. No quieres ver a esos chicos perdiendo con frecuencia porque cada vez que pierden, su valor disminuye. Llega a un punto en el que creo que vimos a John Cena hace unos años perdiendo cada combate que tenía. Siempre que regresaba, perdía. Bueno, pues ahora no significa nada vencer a John Cena, porque casi todo el roster lo ha vencido en este punto. Tienes que mantenerlo importante, pero de manera similar, creo que si Roman termina perdiendo aquí, simplemente sirve como una advertencia. Oye, todo lo que pensabas que tenías en esta industria, eras el más grande, ya no eres ese tipo. ¿Qué vas a hacer para asegurarte de que puedes subir de nuevo y convertirte en el número uno? Eso añadirá combustible a Roman Reigns y su motivación para reconquistar esta industria».

¿Qué opinas del punto de vista del fundador de The Nexus?

Las consecuencias de Crown Jewel van a verse en el episodio de esta semana de WWE SmackDown. Veremos cómo aborda Roman Reigns el ataque accidental de Sami Zayn.

