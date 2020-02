Parece ser que el éxito y el personaje de The Streets Profits nació de manera tan orgánica como sencilla. Solo porque dos luchadores usaban zapatos mocasines y alguien se dio cuenta de ello.

Su vestuario es casual, parecen Lebron James y Michael Jordan más que luchadores, pues utilizan todos los implementos de un basquetbolista. Pero le ha traído muchas críticas, sobre todo en sus inicios, y por fortuna, la boca de muchos quedó callada.

► Las críticas a Angelo Dawkins

En una entrevista con The Bump, soy de WWE, recordó cómo Corey Graves y Byron Saxton le recriminaban que su traje luchístico fuera en shorts, de lo que hoy en día es la esencia de su personaje. El primero le hacía bullying, como es «raro en él».

«Una vez estaba tras bambalinas en NXT y me dijeron: ‘Oye, rápido, tienes que ir y tomarte estas fotos, rápido’. Pero todas mis trusas de lucha estaban en mi casa, en Cincinatti, Ohio. Las dejé allí porque no pensé realmente que podía llega a necesitarlas.

«Todo lo que tenía era estos shorts de baloncesto y recuerdo que Corey Graves fue uno de los tipos que me atacó por eso. Empecé a hacer la sesión de fotos oficiales de WWE y Graves dijo: ‘Oigan, ¡¿cómo fue que este tipo siquiera pudo llegar al edificio?!’ Fue una locura. Me preguntaba que qué era lo que estaba haciendo, me dijo que no podía tomarme fotos de luchador con pantalones cortos de baloncesto.

«A mí no me importaba, realmente, aunque recuerdo que mientras me tomaba las fotos, todos me miraban como locos, con esa cara de: ‘Oh, Angelo no es muy inteligente’. Luego, recuerdo que estábamos en un show, y Byron Saxton vino hacia mí, me llevó a un lado y me dio una regaño de 30 minutos. Pero, créanme, lo dijo de la mejor manera posible.

«Pero confíen en mí, he estado en muchas clases, muchas charlas y conferencias, y mis oídos todavía resuenan por eso. Escuché claro y fuerte todo lo que Byron Saxton me dijo, pero me habló con una voz tan agradable y sutil que lo entendí todo. Tenía sus puntos importantes apuntados para decirle, parecía que estuviera leyendo un PowerPoint, me dijo: ‘Dawkins, hombre, ¿qué estás haciendo, hombre?’«