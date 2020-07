Vince McMahon decidió dar por terminado el empuje a nivel individual que Paul Heyman tenía preparado para Liv Morgan, en donde los planes eran que ella se convertiría, en el futuro, en la nueva cara de la división femenil. Ante la salida de Heyman, Morgan entró en una espiral descendente, perdiendo todos los encuentros en los que formó parte, y todo parece indicar que la joven luchadora pasará otra vez a formar parte de la división femenil por equipos, reuniéndose con Ruby Riott, una decisión que parece que no le gustó para nada a Morgan.

Liv Morgan no estuvo en el episodio de Raw esta semana, mientras que en las semanas previas había estado alternando sus apariciones en viñetas y en el ring. Sin embargo, la ex miembro del Riott Squad publicó este domingo varios tuits crípticos para que los fanáticos pudieran adivinar de qué se trata. Los primeros dos hacen referencia a sí misma.

I know what I did wrong

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 5, 2020