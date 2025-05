Las confesiones de MVP sobre la política antidrogas en WWE

La política de bienestar de WWE, instaurada en 2006, es un programa que busca proteger la salud y seguridad de los luchadores. Incluye pruebas regulares para detectar el uso de sustancias prohibidas como esteroides, drogas y otras que pueden afectar el rendimiento o el bienestar, valga la redundancia. También promueve la prevención de lesiones y el apoyo a la rehabilitación cuando es necesario.

► MVP, las multas y las drogas en WWE

Durante una reciente entrevista, cuando todavía no ha pasado un año desde que abandonara la compañía para unirse a All Elite Wrestling, aunque sí unos cuantos desde los tiempos a los que hacen referencia sus declaraciones, el veterano mánager y exluchador MVP revela detalles de cómo él mismo operaba bajo dicha política reconocimiento que consumía alguna que otra sustancia no permitida:

«Cuando empezó la política de bienestar en WWE, inicialmente solo hacían pruebas para esteroides y drogas duras; no analizaban cannabis. Luego, según recuerdo, todos los que consumían pastillas empezaron a quejarse, ‘Estos otros tipos pueden fumar marihuana’. Entonces añadieron el cannabis, pero no era causa de suspensión, solo una multa de $1.000. En ese momento, yo ya estaba en la cresta de la ola, ganando mucho dinero, especialmente para mí en ese entonces. Pensé, ‘Si nos hacen la prueba una vez al mes y la multa es $1000, eso son $12,000 al año’. Fui con John Laurinaitis y le dije, ‘¿Puedo darte un cheque por $12,000 al año? Porque voy a fumar.’ Luego subieron la multa a $2500. Éramos cuatro, yo incluido, no diré quiénes, pero competíamos a ver quién tenía más multas. Después de varias multas de $2500 y otras de $1000… podría haber comprado un auto nuevo con todas esas multas por marihuana. Finalmente dejé de fumar por un tiempo», cuenta el veterano en el pódcast Marking Out.

En la actualidad, el cannabis no está en la lista de sustancias prohibidas por la WWE. En cuanto a de cuándo está hablando MVP, su primera etapa en la compañía fue de 2005 a 2010, tiempo durante el cual alcanzó una gran popularidad y fue dos veces Campeón de Estados Unidos y una Campeón de Parejas. La segunda fue de 2020 a 2024 ya como representante de luchadores.