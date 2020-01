No es uno de los luchadores más activos de AEW, pero Dustin Rhodes no está ni mucho menos alejado de los encordados. El veterano gladiador se encuentra rivalizando con The Inner Circle. El pasado miércoles se vio las caras en un mano a mano con Sammy Guevara. No fue capaz de triunfar, pero le dio mucha guerra al «Spanish God» durante más de diez minutos de combate. Y no importa tanto la derrota si tenemos en cuenta un increíble dato que se dio precisamente en esta lucha y que no sabemos si se dará el año que viene.

► Las cinco décadas de Dustin Rhodes

Con este reciente encuentro que disputó el pasado 1 de enero de 2020, el luchador antes conocido como Goldust ha luchado en cinco décadas diferentes desde el inicio de su carrera. ¡Tremendo lo que ha hecho y sigue haciendo esta leyenda!

Y con 50 años cumplidos no se pierdan lo que hizo el miércoles con Guevara…

No sabemos cuando decidirá poner fin a su carrera, pero esperamos que no sea pronto. Y parece que no lo será. El mes pasado comentó esto hablando con Sportskeeda:

«No estoy acabado. Me quedan algunos años como luchador y quiero seguir adelante. Realmente me gusta enseñar a estos niños. Son como esponjas. Absorben toda la información y les encanta aprender cosas nuevas. Son todos están apasionados y están tan hambrientos en esta aventura en la que estamos en AEW».

Rhodes tuvo su primer combate el 13 de septiembre de 1988. Fue en Tampa, Florida, en un evento de Florida Championship Wrestling contra Bob Cook, que se retiró el año pasado. Desde entonces y hasta ahora, el hermano de Cody ha disputado la asombrosa cifra de 2604 luchas. Luchas en las que ha ganado muchos campeonatos, en las que ha dado innumerables buenas actuaciones y en las que ha conseguido el respeto de todo el mundo luchístico.