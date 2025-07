Las Bella Twins piden a WWE que Evolution sea anual

Nikki y Brie Bella piensan que Evolution debería ser un evento premium de WWE anual temático como Royal Rumble o Survivor Series. De momento, según Triple H, se desconoce si eso va a suceder.

« De cara al futuro, no quiero decir si será anual o no . Creo que debemos ver qué tanta demanda hay para ello. A medida que la demanda por las mujeres crece cada día en todos los niveles, se vuelve menos necesario tener un show exclusivo. Eso es igualdad; ya está todo ahí.

Brie: “Ojalá se convierta en algo anual.”

Nikki: “Que se vuelva algo anual no porque tenga que ver con hacer historia, sino porque simplemente es divertido y diferente para un evento premium en vivo. Así como tenemos el Royal Rumble, SummerSlam, Hell in a Cell, Survivor Series… muchos de nuestros PLEs tienen una temática, así que ¿por qué no hacer que una de esas temáticas sea solo de mujeres? No siempre tiene que tratarse de hacer historia ni nada de eso. Simplemente decir, ‘¡qué genial!’ Evolution cada año. Creo que sería divertido ponerlo en verano. Que sea antes de SummerSlam.”