Las 5 luchas soñadas de Mercedes Moné

La Campeona TBS de AEW y Campeona de NJPW STRONG «The CEO» Mercedes Moné comparte las cinco luchas que sueña con disputar. Lo hace en su newsletter, Mone Mag, mientras rivaliza con Kris Statlander, con quien su guardaespaldas, Kamille, luchará en el próximo episodio de Dynamite.

«Mi equipo quería saber cuáles serían mis cinco mejores combates de fantasía de todos los tiempos. Estos podrían ser luchadores del pasado y del presente. Quería incluir a Eddie Guerrero, pero decidimos ceñirnos solo a mujeres. Aquí están mis cinco oponentes de fantasía:

Manami Toyota: ¡Cuando la vi, me quedé asombrada! No podía creer que una mujer pudiera luchar de esa manera o desempeñarse como lo hacía. Sin mencionar que podía hacerlo en combates que duraban 30 minutos o más. ¡Ella estaba muy adelantada a su tiempo y es mi combate de fantasía número uno!

Kyoko Inoue: Debido a que crecí viendo a Toyota, mi segundo combate de ensueño sería contra una de sus mejores oponentes, Kyoko Inoue. Es una luchadora a la que siempre he admirado, y cuando la veo luchar, también me deja asombrada.

Kyoko Inoue x Manami Toyota. There’s a visceral, captivating energy in their legendary series of matches that, like an Angle or Guerrero, prioritizes the intense emotional stakes of the action above all else. (8.24.1994) 🌟 pic.twitter.com/ZttHb8Un3C

Trish Stratus: Ella era simplemente LA CHICA en su época. Y incluso ahora, todavía puede darlo todo. La vi en televisión como fan en su apogeo y aún deseo poder enfrentarme a ella.

Mickie James: ¿Qué puedo decir? ¡Me ENCANTÓ su historia con Trish Stratus mientras crecía! Me inspiró mucho. Nunca había visto una historia de mujeres así. Lo que la hizo aún más increíble fue que duró un año entero, lo cual parecía inaudito para las mujeres. Incluso tuvieron un asombroso combate en WrestleMania. Yo era solo una adolescente entonces, pero realmente me inspiraron, así que Mickie definitivamente está en mi lista.

Athena: Dicen que los sueños no pueden hacerse realidad, solo los deseos. En ese sentido, un combate de ensueño sería contra Athena, la campeona femenina de Ring of Honor. Solo he tenido dos combates con ella, pero han sido en combates multi-mujer. Creo que es un talento increíble. Al igual que las otras, nunca he visto a mujeres hacer las cosas que ella hace. También parece amar esto tanto como yo. Creo que, si se me da la oportunidad, tendríamos uno de los mejores combates de la historia».

