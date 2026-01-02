Las 10 Superestrellas WWE que más lucharon en el 2025

Se acabó el año 2025 y con ello continúan las recapitulaciones de lo mejor del año y las estadísticas y récords. En este caso, aquí en SÚPER LUCHAS les presentamos el Top 10 de las Superestrellas WWE que más compitieron, que más lucharon en el ring en el año 2025.

Hay que aclarar que esto incluye todas las luchas del año pasado, incluyendo en House Shows. Y también, hay que decir que la cifra es baja, menos de 100, pues ya desde la pandemia, Vince McMahon tomó la decisión de no hacer tantos House Shows y Triple H ha seguido esta línea y la ha incluso llevado a la exponencial, para darle más descanso a sus luchadores.

► El Top 10 de los luchadores de WWE que más compitieron en el 2025

1. LA Knight: Tuvo 67 luchas en el 2025. De las cuales ganó 39, perdió 25 y empató 3.

2. Roxanne Pérez: Tuvo 66 luchas en el 2025. De las cuales ganó 22, perdió 44. Incluye luchas en AAA.

3. Penta: Tuvo 63 luchas en el 2025. De las cuales ganó 35, perdió 26 y empató 2.

4. Je’Von Evans: Tuvo 59 luchas en el 2025. De las cuales ganó 28, perdió 33 y empató 1.

5. Jey Uso: Tuvo 58 luchas en el 2025. De las cuales ganó 41, perdió 16 y empató 1.

6. Shiloh Hill: Tuvo 58 luchas en el 2025. Luchó 19 veces, empató 3 y perdió 36 veces. Aunque hace poco debutó en la televisión de NXT, pero tuvo gran fogueo en eventos en vivo de NXT.

7. Sol Ruca: Tuvo 55 luchas en el 2025. Tuvo 39 luchas ganadas, perdió 15 y empató 1.

8. Kendal Grey: Tuvo 54 luchas en el 2025. Tuvo 32 luchas ganadas, 22 perdidas y 1 empate.

9. Stephanie Vaquer: Tuvo 54 luchas en el 2025. Tuvo 43 luchas ganadas, 8 perdidas y 3 empatadas.

10. Myles Borne: Tuvo 53 luchas en el 2025. Tuvo 27 luchas ganadas, 26 perdidas y 1 empate.