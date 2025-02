Las 10 derrotas más dolorosas de John Cena, según WWE

De entre todas las ediciones del Royal Rumble varonil celebradas en 37 años, probablemente la que tuvo un final más decepcionante para el Universo WWE fue esta del pasado 1 de febrero. Contra todo pronóstico, Jey Uso se hizo con la victoria, eliminando a John Cena, quien partía como favorito.

Principalmente, porque supuso la última vez para «The Champ» en el Rumble, pues a finales del presente año colgará las botas, y así habría igualado la marca de tres triunfos que sólo ostenta Stone Cold. Además, le habría otorgado un boleto directo al «main event» de WrestleMania 41, cuando viene rumoreándose que el veterano se medirá allí a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible WWE.

No obstante, Cena tendrá una segunda oportunidad de ocupar la lucha estelar el próximo mes, participando en el combate varonil dentro de la Cámara de Eliminación, igualmente por última vez.

► Pesadilla en Miami

Y tal vez con el fin de intentar rebajar un poco el runrún que una semana después sigue generando la controvertida derrota de John Cena, WWE quiere recordarnos, mediante nuevo Top 10, otros fracasos protagonizados por el gladiador durante su carrera. Y no, Royal Rumble 2025 no aparece en primer lugar. He aquí el listado.

1 – vs. The Rock, WrestleMania XXVIII

2 – vs. Wade Barrett, Hell in a Cell 2010

3 – vs. Roman Reigns, SummerSlam 2021

4 – Royal Rumble 2025 (eliminado del Rumble por Jey Uso)

5 – vs. Solo Sikoa, Crown Jewel 2024

6 – vs. Triple H, Raw del 19 de octubre de 2009

7 – Bray Wyatt, Extreme Rules 2014

8 – Batista, SummerSlam 2008

9 – Royal Rumble 2011 (eliminado del Rumble por The Miz)

10 – vs. CM Punk, SummerSlam 2011

El combate que encabeza este Top constituyó en su momento el más exitoso en la historia de WWE, y verdaderamente marcó la trayectoria de Cena, quien a posteriori basó todos sus esfuerzos en redimirse. Y pudo hacerlo justo un año después contra «The Great One»; esta vez, además, con el incentivo de conquistar el máximo cetro de la empresa.