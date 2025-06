Las 10 cosas sin las que Jey Uso no puede vivir

El actual Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE, «Main Event» Jey Uso, revela las 10 cosas sin las que no puede vivir.

1. Mi diario

«Paso mucho tiempo en aeropuertos y autos de alquiler, y eso me deja mucho tiempo para pensar. Por eso, siempre llevo mi diario. Cada página tiene una pregunta para reflexionar; por ejemplo, una vez escribí sobre cómo manejo la incertidumbre en la vida. No estoy seguro de nada, y eso también lo dejo en el papel. A veces también dibujo. Lo que tengo en la cabeza, lo plasmo ahí».

2. Gafas de sol

«Siempre uso gafas de sol, incluso en interiores. A veces ni veo bien con ellas, casi me tropiezo. Prefiero los Ray-Ban, especialmente cuando estoy viajando o en aeropuertos. Me inspiro en Bret Hart con ese estilo tipo visera. Mi hermano Jimmy incluso me escribió «No Yeet» en unas. Fue ahí cuando supe que algo faltaba, y desde entonces, les puse mi propio estilo».

3. Mi cadena «Yeet»

«Esta cadena dice «Yeet», y fue un regalo de un buen amigo para WrestleMania. Es algo que decimos desde niños, incluso antes de que se volviera popular. También es una expresión del West Coast. Empezó a ganar atención cuando tuvimos aquella conferencia de prensa con Cody Rhodes, pero en realidad ya lo decíamos mucho antes».

4. Laptop gamer

«Cuando empecé a ganar algo de dinero, me prometí comprarme una laptop gamer, y lo hice. No puedo vivir sin ella, la llevo a todas partes. Ya no se trata de PlayStation o Xbox, porque no te los puedes llevar fácil. Ahora todo va con la laptop. Mis juegos favoritos son Call of Duty, Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat y FIFA. Aunque la espalda me duele de tanto cargar al equipo, Uce».

5. Audífonos Bose

«Aunque tengo AirPods, para los vuelos prefiero mis audífonos Bose con cancelación de ruido. Jimmy ronca al lado mío, así que estos me salvan. Siempre compro el mismo modelo. En ellos escucho desde *NSYNC, Britney Spears, hasta Young Jeezy, Gucci Mane, Kendrick Lamar y J. Cole. J. Cole es mi favorito. También oigo mucho R&B, como el Usher de los 2000, para tranquilizarme antes de salir al ring. No soy mucho de cosas crunk; prefiero estar relajado».

6. Mi equipo de lucha libre

«Este set que tengo ahora es probablemente el más increíble que he tenido. Me empezaron a llamar “Main Event Jey Uso” durante la pandemia, porque luchaba todas las semanas. Creo que fue Michael Cole o Corey Graves quien lo dijo por primera vez, y se quedó. Mi diseñador, Serat, se encarga de crear todo; yo le doy los colores y él le da vida. Esta vez usamos brillos, algo nuevo para mí. Lo usaré unas veces más, y después probablemente lo venda. Tengo un sótano lleno de equipos, parece un museo».

7. Air Force 1s

«Mis Air Force Ones, Uce. Si sabes, sabes. Hemos estado luchando con ellas por años. Estas están algo sucias porque acabo de repartir unos golpes. Esa sangre ahí es de Seth Rollins. Pero me compro un par nuevo cada semana para mantenernos frescos».

8. El Campeonato Mundial Pesado

«Trabajé muy duro por este título. Estoy feliz de que ahora sea mío. Le pusieron placas azules personalizadas, lo cual nunca se había hecho. Viajar con él es pesado, literalmente. Cada vez que paso por TSA tengo que sacarlo y explicarlo todo. Pero bueno, es un buen problema que tener. Soy el cuarto en mi familia en ganarlo. Celebré con mi hermano gemelo justo después de ganarlo. Es una recompensa al trabajo de los dos».

9. Mi teléfono

«Mi celular nunca deja de sonar. Hace poco lo perdí por dos semanas y no compré otro. Fue lo mejor, nadie me llamaba, me sentí muy presente. Estoy pensando en volver al flip phone. ¿Todavía existen?».

10. Jimmy Uso, mi hermano gemelo

«Mi última cosa esencial es mi hermano, Jimmy. Day one. Hemos estado en la carretera juntos por 15 años. Verlo lograr cosas que soñábamos de niños es increíble. Aunque ahora estamos en shows distintos y no nos vemos tanto, siempre lo valoro. Compartir ese camino con él hizo que todo pasara más rápido. Estamos por cumplir 40, los años pesan, pero queremos retirarnos fuertes, cuando nosotros decidamos».

¿Una última vez para The Usos?

«Claro que sí, los Usos en otra corrida como equipo… ¡imagínate! Pero también estoy haciendo lo mío ahora, solo. Fuimos el mejor equipo, y ahora tenemos al mejor campeón mundial. ¿Y lo del “jefe de la mesa”? Mejor pongamos una mesa redonda, Uce. Llevamos cinco años peleando por eso. Solo hay un jefe por ahora, y ya sabemos quién es. Yeet».