Muchos están afirmando que la esperada carrera como gran estrella de Lars Sullivan ha finalizado después de todo lo que ha ocurrido con él. Pero no podemos evitar pensar que es una afirmación precipitada. Puede que lo ocurrido guste más o menos a WWE, pero no cabe duda de que el luchador se ha mantiene en primera plana incluso cuando no puede luchar. La popularidad del monstruo sigue en aumento a pesar de su ausencia y solo cabe esperar que vaya a más cuando vuelva a la acción, pues todos querran ver qué hace con él Vince McMahon.

Sullivan se encuentra recuperándose de su última lesión, sigue trabajando en el gimnasio para preparar su retorno a los encordados, pero tendremos que esperar unos cuantos meses para verlo. Entonces sabremos de verdad qué podemos esperar de su futuro en WWE.

Mientras, seguimos hablando del reciente descubrimiento de que, aparentemente, en el pasado fue actor de películas para adultos.

► Lars Sullivan elimina su Twitter

El luchador no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco su «representante en redes sociales». En cambio, ha eliminado su cuenta de Twitter y ha puesto la de Instagram en privado. Obviamente, todo esto se debe a la enorme cantidad de mensajes y etiquetas que ha estado recibiendo dada la última noticia. Buscará mantenerse todo lo posible alejado de los focos para que todo este tema quede a un lado.

Como ocurre siempre, eso es lo que va a pasar, momento en que Sullivan entendemos que volverá a las redes sociales. Aunque, por otro lado, nunca se ha mantenido demasiado activo. Pero ahora solo podemos confirmar su ausencia también de las mismas.

No podemos más que desear que se encuentre bien, que siga recuperándose y que vuelva a luchar en cuanto pueda.