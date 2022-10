Larry, perro de CM Punk, resultó herido en pelea tras All Out 2022

Casi dos meses después de la fuerte pelea entre CM Punk y Ace Steel en contra de The Elite (Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega), ocurrida en el vestidor del de Chicago luego del PPV All Out 2022, se sigue conociendo detalles de toda esta situación. Y ahora, hay que reportar que, lamentablemente, Larry, el perro de Punk —y quien tiene ya una edad avanzada—, resultó herido y eso habría generado también a que se fueran a los golpes.

La noticia la divulgó en exclusiva Nick Hausman de Wrestling Inc., quien pudo lograr obtener respuesta por parte del campamento de CM Punk a una solicitud para conocer más detalles de la historia. Y según esta nueva información, The Young Bucks patearon la puerta del vestidor de CM Punk y con la puerta, golpearon a Larry, lastimándole dos dientes que semanas después tuvieron que ser extraídos. Esta es la información publicada:

► The Elite lastimaron a Larry, el perro de CM Punk, en gresca posterior al PPV All Out 2022

«Tras el informe de que The Elite podría regresar a All Elite Wrestling ‘inminentemente’, Wrestling Inc. buscó al campamento de trabajo de CM Punk para obtener una respuesta, y la recibimos. Nos han dicho que desde AEW no se han puesto en contacto con CM Punk desde el incidente que ocurrió en All Out 2022 tras la conferencia de prensa posterior al PPV.

«Incidente en el cual CM Punk y su amigo e instructor, Ace Steel, se pelearon tras bambalinas con los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW, Kenny Omega y The Young Bucks. Las fuentes indican que después de la pelea, se le pidió a CM Punk que se quedara callado y este accedió a hacerlo.

«Desde la perspectiva del campamento y personas cercanas a CM Punk, si bien en sí lo dicho por Punk en la conferencia de prensa se convirtió en la comidilla de todo el mundo de la lucha libre profesional debido a sus duros comentarios sobre Colt Cabana, ‘Hangman’ Adam Page y The Elite, no parecía que esos comentarios fueran la gran cosa.

«Y aseguran que el problema se escaló y pasó a mayores, solamente cuando la puerta del vestidor de CM Punk fue abierta con una patada, y accidentalmente se golpeara a Larry, el perro de CM Punk, en la cara.

«En una cita con el veterinario programada unos días después, se le informó a Punk que dos de los dientes de Larry se habían soltado, estaban flojos y debían ser extraídos.

«Se le ha dicho a Wrestling Inc. que Punk se sintió amenazado por la irrupción de The Elite en su camerino, y reaccionó de manera legal bajo las leyes de la Doctrina del Castillo de Illinois, que permiten a una persona utilizar la fuerza, o la fuerza mortal, contra los intrusos que ponen en riesgo a los ocupantes de una casa o vehículo. Hasta este momento, no hay ningún litigio legal contra CM Punk de parte de cualquiera de los otros involucrados».

Recordemos que, hasta el momento, las únicas repercusiones de este caso han sido que Ace Steel fue despedido hace pocos días, luego de que golpeara a Omega y le mordiera la mano y le diera a Nick con una silla en el ojo, que The Elite ya aparecieron en un misterioso video en AEW Dynamite, por lo que su regreso sería inminente y sin mayores consecuencias.

Y, la noticia más fuerte, , es que Tony Khan estaría intentando comprar los casi 2 años de contrato que le restan a CM Punk. Para ello, tendría que pagarle cerca de 6 millones de dólares para que así deje de formar parte de la empresa de manera anticipada, pero el principal problema radicaría en lograr una cláusula de no competencia para que Punk no pueda luchar en WWE.