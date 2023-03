Larissa Pacheco no esperará pelea con Harrison

Larissa Pacheco se convirtió en la primera mujer en vencer a Kayla Harrison en MMA en noviembre pasado, logrando el campeonato de peso ligero de la PFL y un premio de un millón de dólares que le cambió la vida. Con Harrison fuera de la temporada regular en 2023 y Pacheco bajando a 145 libras, es poco probable que los dos se reúnan nuevamente este año.

Pacheco, quien perdió un par de decisiones ante Harrison en 2019 antes de vengarse tres años después, dijo que una cuarta pelea con Harrison “sería genial” en términos de exageración, y también por la oportunidad de ajustar cuentas, pero agregó “ No la estaré esperando.

“Si me ofrecen una gran bolsa, o al menos algo equivalente a lo que le ofrecen a ella, obviamente [lo haría]. ¿Pero voy a esperar a que ella decida cuándo quiere pelear? PFL me ofreció un lugar en la temporada, así que lo acepté”.

“Creo que esta pelea no sucederá [en 2023], porque estoy atrapada en la temporada. Realmente depende de la situación, porque tendría que abandonar la temporada, y no quiero ser arrogante, pero esta temporada es muy ventajosa para mí, es decir que ganaré otro cinturón. Y para dejar eso por una pelea con ella y arriesgar mi racha ganadora, tendrían que pagarme muy bien, equivalente a lo que le pagan a ella, para que realmente suceda”.

Todavía no está claro cuándo volverá Harrison a la jaula y quién será su oponente, pero se espera que la dos veces medallista de oro olímpica sea parte del nuevo modelo de pago por evento de la PFL.

“Si yo estuviera en el mismo escenario que ella en términos de dinero y estuviera segura de mi contrato, tranquila. Como, ‘Necesito tiempo para mi mente, necesito tiempo para evaluar todo lo que está pasando y decidir qué camino quiero tomar’. Posiblemente yo haría lo mismo.

“Kayla ha ganado tantos millones de dólares con la PFL y los patrocinadores y todo, así que creo que está feliz por eso. Ella quiere grandes nombres y grandes peleas. Tal vez necesita más tiempo para ver qué está pasando en su vida, y todo lo que necesita en este momento son superluchas. Todavía soy muy joven, todavía tengo mucho que crecer. No puedo simplemente no trabajar solo porque ella no quiere [pelear] en este momento, o porque no querrán reservarlo en este momento. Seguiré trabajando y haciendo mi parte”.

Por ahora, todo lo que Pacheco quiere hacer es ganar la temporada de peso pluma de 2023 y convertirse en campeón de dos divisiones en PFL, agregando otro cheque de un millón de dólares a su cuenta bancaria para fin de año.

“Soy un monstruo con 155 libras, entonces, ¿por qué voy tras un nuevo desafío?. Sé de lo que soy capaz en esta división, así que hagámoslo”.