A solo un día del esperado enfrentamiento entre WWE y AAA en Worlds Collide, programado para este viernes 12 de septiembre en el Cox Pavilion del Thomas & Mack Center, se confirmó un cambio en la cartelera. Laredo Kid, actual Campeón Mundial Crucero de AAA, sustituirá a La Parka en el combate de ocho hombres, según fuentes cercanas a la promoción. WWE y AAA no han revelado los motivos del ajuste, lo que ha generado especulación entre los aficionados.

Laredo Kid, conocido por su estilo acrobático y su participación en eventos previos de crossover como el Worlds Collide de junio en Inglewood, California, se unirá al equipo de AAA conformado por Niño Hamburguesa, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada. Enfrentarán a Cruz Del Toro, Joaquin Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro, en un enfrentamiento que promete vuelos espectaculares y tradición luchística.

La edición de Las Vegas representa el segundo choque entre WWE y AAA este año, tras la exitosa función de junio que atrajo más de 764,000 espectadores en YouTube y marcó la era post-adquisición de AAA por WWE en agosto de 2025, en asociación con la empresa mexicana Fillip.

WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas.
¿Dónde ver Worlds Collide?

El evento se transmitirá gratis en los canales de YouTube de WWE en inglés y español a partir de las 10 p.m. ET, inmediatamente después de SmackDown, coincidiendo con el fin de semana del megacombate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Cartelera completa actualizada de Worlds Collide: Las Vegas

  • Por el Mega Campeonato de AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio
  • Fatal Four-Way por el Campeonato Latinoamericano de AAA: El Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Dragon Lee vs. Ethan Page vs. JD McDonagh
  • Por el Campeonato Mundial en Parejas de AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods)
  • Combate por el puesto de contendiente No. 1 al Campeonato Reina de Reinas de AAA: Natalya vs. Faby Apache
  • Lucha mixta: Mr. Iguana y Lola Vice vs. Finn Bálor y Roxanne Pérez
  • Exhibición de ocho hombres: Niño Hamburguesa, Octagón Jr., Laredo Kid y Mascarita Sagrada vs. Cruz Del Toro, Joaquin Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro
  • Aparición especial: Penta El Zero Miedo

La importancia de Worlds Collide

Worlds Collide no es solo un espectáculo, es parte del impulso que WWE le está dando a AAA en Estados Unidos, consiguiendo que cada vez más los elementos de la marca mexicana sean conocidos en el país.

