Laredo Kid anuncia su salida de TNA

Laredo Kid ha anunciado oficialmente su salida de TNA Wrestling, cerrando una etapa en su carrera internacional para enfocarse en nuevos proyectos dentro del mundo de la lucha libre. El gladiador mexicano, uno de los representantes más destacados de la escena aérea, compartió la noticia a través de sus redes sociales el pasado lunes, donde se mostró agradecido con la compañía y sus seguidores.

“Gracias por todo a esta gran empresa y familia TNA. Agradezco su gran apoyo. Espero volver a trabajar en el futuro. Estamos en un nuevo camino”, escribió el luchador de 38 años, confirmando así el fin de su relación con la promotora.

► Su última aparición y presente como monarca en AAA

Laredo Kid no había vuelto a competir en TNA desde las grabaciones televisivas realizadas en Brampton, Ontario, el pasado mes de mayo. Desde entonces, ha centrado su actividad en AAA, donde actualmente ostenta el Campeonato Mundial de Peso Crucero, reafirmando su estatus como uno de los pilares de la empresa mexicana.

► Presencia constante en los eventos AAA x WWE Worlds Collide

En 2025, Laredo ha sido una figura clave en las colaboraciones entre AAA y WWE, participando en los dos eventos AAA x WWE Worlds Collide celebrados tras la histórica adquisición de la empresa mexicana por parte de la compañía estadounidense.

En el primero de ellos, realizado en junio en Inglewood, California, el enmascarado participó en una lucha de cuatro esquinas por el Título Norteamericano de NXT. Meses después, en septiembre, formó equipo con Octagón Jr., La Parka y Mascarita Sagrada para derrotar al LWO, Lince Dorado y Mini Abismo Negro en un combate celebrado en Las Vegas.

► Un futuro compartido entre WWE y AAA

Aunque Laredo Kid no ha confirmado sus próximos pasos, se especula que el mexicano continuará vinculado tanto a WWE como a AAA, aprovechando la alianza entre ambas promociones. Su experiencia, carisma y dominio del estilo aéreo lo mantienen como uno de los luchadores más versátiles y solicitados de la actualidad.

Así, el Ídolo de Nuevo Laredo parece listo para seguir brillando en los escenarios internacionales, trazando un “nuevo camino” que promete estar lleno de desafíos, espectáculo y nuevas oportunidades en las grandes ligas de la lucha libre.