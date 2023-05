Toda empresa estadounidense que apuesta por el talento mexicano acaba medrando, aunque posteriormente diversas circunstancias acaben con el producto, caso de Lucha Underground. Aunque en el particular renacer que experimenta IMPACT! Wrestling, los pocos gladiadores aztecas habituales de esta casa no han jugado papel esencial.

Laredo Kid y Black Taurus cuentan con minutos en pantalla de manera regular, desde que el primero firmó con Impact el pasado y desde que el segundo debutó allí en 2019, si bien no han portado título alguno perteneciente al producto de Anthem Sports & Entertainment.

Y en las últimas horas, llamó la atención que Laredo Kid publicara y poco después borrara cierto tuit, como recogió mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés., con el que el ex Campeón Mundial de Peso Crucero AAA quiso anunciar que él y Black Taurus estrenaban “libre agencia”.

Y con el transcurrir de las horas, hemos sabido por qué Laredo Kid decidió eliminar su tuit.

To be clear: @Taurusoriginal and I are open to work with other companies, but we are still working with our family who has always supported us in

🇺🇸 @IMPACTWRESTLING

In🇲🇽 @luchalibreaaa

🙏🏻🤘😎🔥 pic.twitter.com/W12wg7v0q3