Lanzamiento en cines y medios digitales del documental de Vampiro Canadiense

Luego de presentarse con gran éxito en diversos festivales de cine, finalmente llega a cines y medios digitales el documental del luchador canadiense Vampiro Canadiense, "Nail in the Coffin: The Fall and Rise of Vampiro".

Será a partir del 4 de septiembre cuando en distribución limitada, este film llegará a las salas (en Estados Unidos) y desde el 8 de septiembre en plataformas digitales y VOD (a través de Epic Pictures Group).

El filme ofrece una visión diferente de la vida del legendario Vampiro Canadiense, considerado un icono de la lucha libre mundial.

Vampiro, gladiador profesional, actualmente en semi retiro, con 53 años de edad y casi 30 de carrera luchística, revela la difícil realidad detrás de la fama y glamour al dar vida a uno de los personajes más carismáticos de la lucha libre mundial.

Si bien no es el primer filme biográfico de luchadores, éste de Ian Hodkinson, nombre real de Vampiro Canadiense, resulta muy interesante, por todo lo que ha acontecido en su vida.

Michael Paszt, el director, se encargó de construir la película basándose en videos caseros y entrevistas personales donde se hace un repaso completo de todas las peripecias por las que pasó Vampiro en su camino a su consolidación como profesional, el manejo de la abrumadora fama, así como su lucha continua contra las lesiones físicas, el abuso sexual y la adicción a las drogas.

Pero también están las historias de color, fascinantes, como el trabajar con el dueto musical Milli Vanilli, o sus peripecias con la banda de punk rock The Misfits. O sin duda la más grande de todas, la gran odisea de su paternidad, misma que ejerce actualmente como padre soltero de la adolescente Dasha Hodkinson.

La película se ha presentado en varios festivales fílmicos como el Mórbido Film Fest 2019, Fantastic Fest 2019, Cleveland International Film Festival, Whistler Film Festival 2019, Cinequest Film Festival, Chicago Underground Film Festival 2020, Montreal Festival du Nouveau Cinema 2019, Canadian Film Festival 2020, entre otros.