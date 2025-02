Lance Storm: «¿A quién le importa Dave Meltzer?»

Dave Meltzer es uno de los periodistas más influyentes en la lucha libre profesional desde la década de 1980. El fundador y editor del Wrestling Observer Newsletter (WON) ss famoso por su sistema de calificación de combates con estrellas (de 0 a 5, y en ocasiones superando ese límite), el cual muchos fans y luchadores usan como referencia de calidad en el ring. Por ejemplo, posiblemente, Will Ospreay hubiera tardado más tiempo en llegar a la cima sin Meltzer.

Sin embargo, el veterano de las doce cuerdas Lance Storm, ex luchador y en el presente entrenador, no cree que tenga el valor que muchos le dan. Así lo señala en una reciente conversación en Threads contestando a un usuario que se muestra en desacuerdo con una valoración del periodista relacionada con la lucha libre femenil japonesa:

«Meltzer es conocido por ser reacio a dar la calificación de ***** a los combates femeninos. Tanto @starwrldv1 como yo evaluamos este combate la semana pasada con ****1/2 y ****1/4 respectivamente. Una calificación tan alta significa que lo volveré a ver el fin de semana con lupa para ver si hay elementos que pasé por alto. Mi compañero de reseñas teorizó que Dave solo está tratando de apaciguar la reacción negativa que ha recibido con respecto al Joshi en el último año. Aunque soy muy escéptico, ¿podría ser una posibilidad?».

«¿A quién le importa? No es el profesor de la universidad de nadie, ¿por qué te importa cómo califica el trabajo de alguien? Esto se aplica a cualquiera que se jacte de sus altas calificaciones o se queje de las bajas. La lucha libre no es un examen de matemáticas«.

Cosmic Angels (c) vs NEO Genesis (Artist of Stardom Championship) @ STARDOM Supreme Fight

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– WON pic.twitter.com/QYTyGnbSoO

— WrestlePurists (@WrestlePurists) February 7, 2025