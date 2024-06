¿Cómo recuerda Lance Archer a Vince McMahon de WWE?

Posteriormente a haber trabajado nueve años (2000-2009) como independiente en los inicios de su carrera, así como de haberlo hecho durante cinco (2004-2009) en TNA, Lance Archer firmó con WWE. Todos los deseos, sueños, intenciones, aspiraciones… que podía tener entonces se desvancieron pronto, cuando en 2010 fue despedido. Viéndolo desde 2024 podemos afirmar que ahí comenzó lo mejor de su vida como luchador pues en 2011 empezó a combatir en NJPW, donde encontró su casa en la industria.

► Lance Archer de Vince McMahon

Pero volvamos atrás, como «The Murderhawk Monster» hace en The Snake Pit, para descubrir cómo recuerda a Vince McMahon:

“Tuve momentos muy breves, amigo. Tanto que la noche en que iba a debutar, básicamente él dijo, ‘No la j*das. Solo tienes una oportunidad para causar una primera impresión’. Y yo pensé, ‘Está bien.’ Luego, creo que en algún momento, estaba caminando por el pasillo y él dijo, ‘¡Ja! ¡Ustedes están pateando traseros, me encanta!’. Y simplemente se fue. Y eso fue todo. No tuve mucha más interacción durante todo mi tiempo allí. Recuerdo — una historia divertida. Básicamente, ese tiempo entre ECW y cuando estuve en SmackDown, estaba haciendo luchas no televisadas aquí y allá. Y esto fue antes de que todo fuera grabado y puesto, lo que sea. Así que, de todos modos, voy y hago esta lucha — creo que fue en realidad la lucha dark que Hawkins y yo hicimos juntos por primera vez.

“Y hacemos la lucha, regresamos al backstage. Y Billy Kidman, que estaba en gorila en ese momento, dice, ‘Oye–‘ Y mi nombre entonces era Vance. Él dijo, ‘¡Oye, Vance!’ Yo dije, ‘¿Qué pasa, hombre?’ Él dice, ‘¿A Vince le gusta la barba?’ Y yo dije, ‘…¿qué?’ Él dice, ‘¡Le gusta tu barba!’ ‘Está bien.’ Y le di un pulgar hacia arriba y me fui. Más tarde, porque todavía tenía que ir a hacer las grabaciones de los jueves de FCW en ese momento. Él contó la historia después. Y creo que fue simplemente como una historia como ‘Oye, nunca sabes qué va a llamar la atención de alguien’. Básicamente lo que pasó fue que, supongo, estábamos en el ring, y estábamos haciendo lo nuestro. Y solo puedo suponer que hicieron un primer plano de mi rostro.

«Había estado dejándome crecer la barba durante varios meses en ese momento. Así que había pasado de estar bastante bien afeitado en ECW a tener una barba bastante poblada. Y le había estrechado la mano y saludado durante tres meses seguidos. Pero, de nuevo, nunca fui alguien que estuviera en su radar, así que nunca prestó atención. Y luego, esta vez, estoy seguro de que estaba en su oficina y simplemente estábamos en la pantalla, y simplemente hicieron un primer plano de mi rostro. Y la barba estaba destacando en ese momento. Y llamó a Billy, y Billy me lo dijo. Y creo que recuerdo que la semana siguiente fue cuando estuvimos en Smackdown por primera vez. Así que fue una experiencia realmente interesante que le gustara mi barba.”