Lance Archer explica por qué no triunfó en WWE

Como ha demostrado en AEW o NJPW, Lance Archer es un luchador que puede funcionar en cualquier compañía de alto nivel. Pero no lo hizo en la WWE. Es bien sabido que esta, donde era conocido como Lance Hoyt o Vance Archer, es distinta a todas pero, ¿existe algún otro motivo? El veterano habla de ello en The Snake Pit.

► Lance Archer no triunfó en WWE

«¿Por qué no funcionó? No lo sé. Creo que diferentes personas atraviesan diferentes cosas y tienen diferentes experiencias donde quiera que vayan. Creo que mi tiempo muy corto allí fue un momento muy diferente en el negocio para la empresa, para mí mismo. Recuerdo que tuve una conversación con Batista una vez porque él todavía estaba muy involucrado cuando comencé en la carretera con ellos. Y él dijo, ‘Hombre, no quisiera ser un heel en estos tiempos en la lucha libre’, porque, y esto fue como en 2009 también. Porque él dijo, ‘Es tan difícil ser un heel. Porque todas las pequeñas cosas malas básicas que solíamos hacer para hacer trampa, lo que está diciendo, como cuando recién empezó en el negocio o incluso cuando recién comenzó en la carretera con ellos, habían sido eliminadas. Sabes, lo estaban viendo más orientado al deporte, muy tipo — el UFC tenía una influencia tan fuerte. Estaban extremadamente PG en ese entonces. Así que había tantas cosas que simplemente no nos permitían hacer para ser un heel. Y, ya sabes, no estoy diciendo que eso realmente sea lo que causó que mi tiempo allí no fuera bueno. Creo que hubo cosas buenas y malas.

«Siempre digo que me convirtieron en Big Guy #3, ya sabes. Y debuté, e hice mi cosa. Y durante algunas semanas, fue realmente divertido y sólido. Y luego ECW en sí misma se cerró. Shelton Benjamin y yo tuvimos algunas luchas buenas y divertidas. Casi hasta el penúltimo show de ECW, tuvimos una buena lucha hardcore, una lucha con reglas de ECW o como lo llamaran en ese entonces. Pero luego, ya sabes, todo quedó en el aire, y no sabía qué estaba pasando. Me pusieron en SmackDown, pero no hice nada durante como tres o cuatro meses. Y luego, Brian Myers, o Curt Hawkins, como era entonces, me llamó una noche cuando llegamos a algún lugar de Virginia o algo así. Y él dijo, ‘Oye, hombre’. Él dijo, ‘¿Estás en el hotel?’ Y yo dije, ‘Sí, ¿tú?’ Y él dijo, ‘Sí’. Yo dije, ‘Genial, ¿estás de vuelta en la carretera?’ Él dijo, ‘¿Recuerdas ese ángulo que propuse cuando apareciste por primera vez en la empresa?’ Y yo dije, ‘¿Sí?’ Y él dijo, ‘Bueno, nos van a poner juntos.’ Y luego fue como, ‘Ok, genial.’

«Y luego, al día siguiente, ya sabes, dijeron, ‘Vamos a filmar todas estas viñetas, vamos a hacer todas estas cosas para comenzar a presentarlos’. Y luego, mientras pasaba el día, no sucedió nada. A medida que pasaba el día, no sucedió nada. A medida que pasaba el día, no sucedió nada. Y luego dijeron, ‘No tenemos tiempo para hacer eso. Así que simplemente hagan una lucha no televisada’. Así que lo hicimos. ‘Lo haremos la próxima semana’. Y luego, llegó la próxima semana, y lo mismo. Dijeron, ‘Vamos a filmar todas estas cosas, ustedes van a aparecer, los vamos a filmar frente a los camiones como si estuvieran invadiendo’, y bla, bla, bla. Nunca pasó nada. De repente, nos pusieron en Superstars o algo así. Así que nuestro debut juntos fue en Superstars.

«Y luego, avanzamos rápidamente a algunas luchas en Smackdown. Y luego, simplemente desapareció. Ya sabes, no hubo una explicación real para ello. Entonces, ¿por qué no funcionó? Bueno, no lo sé. Quiero decir, probablemente hay muchas razones, y a alguien no le gustaba yo, quién sabe cuál era el caso. Pero simplemente no funcionó, fue lo que fue. Finalmente, llevó al mejor momento de mi carrera cuando comencé a trabajar en Japón. Había trabajado en Japón algunas veces antes de eso. Pero no sabía cuán influyente sería la lucha japonesa para mí en mi carrera. Si simplemente hubiera mantenido mi existencia allí, probablemente nunca habría sucedido. Así que, ya sabes, bendición disfrazada. Solo duró un período muy corto de tiempo. Sabes, como, dos años bajo contrato, año y medio en televisión o algo así. Así que no lo sé. Tú dime por qué no funcionó.»