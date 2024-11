Lance Anoa’i ya estaría preparándose en WWE NXT

A finales de 2023, Lance Anoa’i comentaba la posibilidad de unirse a The Bloodline en WWE:

«No, no hay ninguna discusión en absoluto. No he escuchado nada de ellos. Como dije, hablo con mis primos todos los días. No sé si tienen algo en marcha que yo no sepa, pero simplemente tengo que seguir preparándome y estar listo cuando llegue ese momento. Estoy listo para ir. Todavía no sabemos nada. Estoy esperando. Quiero estar con ellos, pero por ahora, simplemente estoy disfrutando viéndolos tener éxito. Supongo que mi carrera aún es joven, así que tengo mucha energía lista y estoy listo para ir».

► Lance Anoa’i ya estaría en NXT

El primo de Roman Reigns o Jey Uso ha estado luchando como independiente durante este 2024 pero no tiene un combate desde agosto. No ha estado llamando mucho la atención pero ahora sí que lo hace debido a las declaraciones de Lloyd Anoa’i en Keeks and Squeaks:

«Jacob Fatu, mi sobrino, estuve esperando que lo eligieran. Me siento muy bendecido. Mi otro sobrino, Lance Anoa’i, está en NXT en este momento, y uno que también tengo ahora, en el que creo mucho, es mi propio hijo, porque lo estoy entrenando. Tiene 17 años, mide 6’4» y no ha dejado de crecer. Así que, ya sabes, podría ser parte de nuestra tercera generación.»

Unas palabras las del luchador mejor conocido como LA Smooth que nos llevan a conocer también que recientemente se pudo ver a Lance ataviado con un atuendo propio del territorio de desarollo de WWE. A falta claro de que se confirme oficialmente su presencia en el mismo.

Volviendo a la facción de su familia, probablemente no entre en The Bloodline Saga en un futuro cercano ya que antes, como Solo Sikoa, debería demostrar su valía en el programa de los martes. Veremos qué más novedades tenemos próximamente sobre Lance Anoa’i.