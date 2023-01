Lance Anoa’i, primo, entre otros luchadores, de Roman Reigns, tuvo algunas experiencias en la WWE de 2014 a 2019. A mediados del pasado 2022 las estuvo recordando y más recientemente lo hizo de nuevo, más extensamente, mientras hablaba en The Family Business. El samoano cuenta que no estaba muy seguro de lo que quería la compañía de él y que después de cada prueba volvía a la escena independiente, buscando hacerse un hueco en la lucha libre profesional de cualquiera forma.

► La experiencia en la WWE de Lance Anoa’i

“Fui al centro de rendimiento de Orlando tres veces. Mi primera prueba fue con Bill DeMott. Fue su última clase de prueba antes de que lo despidieran, y luego cada dos años, más o menos por la misma época, me invitaron a regresar. Estaba tratando de averiguar por qué me seguían trayendo de vuelta, pero no conseguí saberlo [risas]. Luego hablé con William Regal, querían que trabajara en mis promos, querían que trabajara en mi cuerpo. Así que simplemente seguí intentándolo, intentándolo, intentándolo, y siento que subí de peso. En mi primera prueba, entré allí probablemente con 155, 160 libras. Luego gané peso, y en la siguiente, tenía 200, y entonces tengo 220. Así que no sé en qué dirección querían que fuera. Nunca obtuve una respuesta clara. Seguí haciendo las pruebas y volviendo a las indies, tratando de seguir haciéndome un nombre, cambiando mi apariencia, cambiando a un estilo de trabajo diferente, cambiando de cualquier manera posible solo para seguir llamando la atención“.

Señala también como ocurrió todo en torno a su lucha con Shane McMahon en Raw:

“Justo después de mi última prueba, que fue en 2019, dijeron: ‘Sí, no tenemos nada para ti en este momento’. Luego recibí la llamada en mayo de 2019 diciendo: ‘Oye’. Fue dos días antes de Raw. Te llevamos en avión a Kansas City. ¿Estás disponible?’. Por supuesto, sí, estoy dentro. No sé nada, no sé qué está pasando. Me alquilaron un auto, un hotel, un vuelo, todo. Luego llegué a Kansas City, fui a Raw, y dicen: ‘Oye, eres tú y Shane McMahon esta noche’. Dije: ‘Oh, maldita sea’. Ni idea, me acabo de enterar hace dos días que volaría a Kansas City para Raw, y ahora estoy aquí. entrar al ring con Shane. Qué experiencia, hombre. Sabía que estaba preparado [risas].

“Yo estaba como: ‘Está bien, ¿qué vamos a hacer?’. Antes de irnos, sabía que Roman estaba teniendo una pequeña rivalidad con Shane y Drew y todos ellos en ese momento. Así que sabía que podría haber sido algo con ellos, pero no pensé que fuera a ser una lucha real. Así que sí, una vez que nos lo dijeron, y nos llevaron a mí y a Shane a repasar todo para decirnos lo que íbamos a hacer. Shane, honestamente, fue genial. Estábamos sentados juntos en el catering, hablando, estábamos hablando junto al ring. Simplemente me estaba haciendo sentir muy cómodo para entrar al ring con él, y solo estaba repasando los puntos. Él dice: ‘Oh, ¿qué quieres golpear? ¿Qué quieres hacer?’. Le di todas mis ideas. Creo que fueron siete minutos que nos dieron en el ring, y eso terminó siendo reducido a cuatro por el boombox de Brock Lesnar, fue el día que hizo el boombox. Eso fue un poco demasiado largo, por lo que tuvieron que reducir nuestro tiempo. Me quitó todo el brillo, así que todo lo que conseguí fue un dropkick. Pero eso fue genial, hombre. Estar a la par en el ring en Raw y pasar un buen rato, y luego hacer tapping, y luego mi primo Roman bajó para salvarme, y solo él y yo en el ring fue increíble“.

