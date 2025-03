Lance Anoa’i recibe críticas negativas de la WWE

Lance Anoa’i ha estado preparándose para ser una Superestrella de la WWE desde que firmó su contrato en noviembre de 2024. Ya había hecho apariciones en la compañía pero en realidad se construyó una carrera como independiente luchando en otras compañías notorias como MLW, donde formó parte del equipo SWAT Samoano junto a Jacob Fatu y Juicy Finau y fue Campeón en Parejas, o NOAH.

► Su futuro, en duda

No había salido a la luz ningún detalle de dicha preparación del samoano familiar de The Rock o Roman Reings hasta ahora y no es una buena noticia. En un reciente episodio del Wrestling Observer Radio, nuestro compañero Dave Meltzer informa de que Lance ha estado recibiendo críticas negativas dentro de la compañía, e incluso de que su futuro en la misma, al menos como un luchador exitoso, está en duda.

«Lance Anoa’i está ahí. Ha habido críticas sobre Lance Anoa’i, diciendo que quizá no lo logre. Uno pensaría que, después de tanto tiempo ahí sin ser utilizado, deben estar decepcionados, pero no he escuchado eso en absoluto.»

Por otro lado, Meltzer no indica que estén pensando en dejarlo ir, ni mucho menos, ni siquiera que estén decepcionados, por lo que quizá la situación no sea negativa y todo sea cuestión de continuar entrenando y tener paciencia. Continuando con el informe, el Editor en Jefe también nombra, en este caso en positivo, a Hikuleo, quien está firmado con WWE desde el verano del año pasado:

«No he escuchado nada negativo sobre Hikuleo«.

El hijo de Haku también desarrolló una carrera más potente antes de unirse a la empresa, en especial en NJPW, donde fue cuatro veces Campeón en Parejas, donde formó el equipo Guerrillas of Destiny con Tama Tonga, y además integró la facción Bullet Club.