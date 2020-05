Cuando finalice su cláusula de 90 días, así como cuando la crisis del Covid-19 empiece a calmarse en Estados Unidos, Rusev va a continuar con su carrera más allá de las fronteras de WWE. Es interesante tan solo por lo novedoso porque el luchador búlgaro únicamente probó otras compañías en sus inicios en la industria. Como suele decirse, es puro producto del imperio de Vince McMahon. Ahora tendrá que demostrar que puede brillar fuera del mismo.

► Lana y el despido de Rusev

En medio de todo eso, como no podía ser de otra forma, aparece el nombre de Lana. Ella no va a seguir a su esposo en su nueva aventura sino que va a continuar siendo una Superestrella. Es casi sorprendente pues han pasado todo su tiempo en la Gran W juntos. Y la verdad es que los tiempos que la luchadora ha pasado, narrativamente, alejada de quien fuera Campeón de Estados Unidos, no ha tenido demasiado éxito.

Primeramente, "La Encantadora" hizo varias publicaciones en redes sociales en referencia al despido de su esposo. Ahora comenta esto en su canal de YouTube:

"A todos los que están llorando, devastados, en este momentos, quiero decirles que lo entiendo. Lloro cuando veo Grey's Anatomy. Cuando sacan a mi personaje favorito de show o cuando muere. ESTOY DEVASTADA. Por eso entiendo lo que está sintiendo el Universo WWE en este momento. Están devastados porque muchos de sus personajes favoritos ya no están en WWE.