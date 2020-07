Ahora que su esposo está buscando su futuro fuera de WWE, mientras Bobby Lashley y MVP siguen adelante como Superestrellas, Lana sale en defensa de Rusev. Pero poco después elimina el mensaje que publicó en Twitter con ese objetivo. No está claro el motivo de su cambio de decisión porque en realidad tampoco dijo nada fuera de su personaje en el imperio McMahon.

Cabe recordarse que la luchadora está realmente molesta con los dos rudos después de que la dejaran a un lado en esta aventura hacia la cima, o al menos hacia el Campeonato de Estados Unidos.

► Lana sale en defensa de Rusev

Este es el tuit que Lana eliminó:

"MVP y Bobby Lashey, dejen que ponga una cosa en claro: ¡Miro, antes conocido como Rusev, es el más grande, y tres veces, Campeón de Estados Unidos! ¡Y eso sucedió gracias a mí, Lana! Ustedes son irrelevantes para cualquiera de menos de 40 años porque no tienen un millón y medio de seguidores".

Es un mensaje duro contra los villanos pero no contiene nada por el que tuviera que eliminarlo, que pudiera molestar a WWE. Porque es un hecho que su esposo fue tres veces Campeón de Estados Unidos, como también lo es que no tienen tantos seguidores en redes sociales. No tanto que son irrelevantes, quizá esa es la palabra que hubiera querido corregir. El caso es que lo publicó, lo eliminó, y ahora obviamente no va a obtener respuestas de ellos.

MVP y Lashley estarán en The Horror Show at Extreme Rules luchando el primero por el título mencionado, que sostiene Apollo Crews. Casi que debería haber sido el segundo quien lo hiciera pero este será el combate en el PPV. Mientras, no está claro cuál será el siguiente paso de Rusev en su carrera.