Lana reaccionó a la transformación física de Austin Theory

Austin Theory inició su carrera como luchador profesional en el año 2016 en el circuito independiente, y en el 2019 hizo su debut en NXT tras firmar contrato con WWE, luciendo como una Superestrella prometedora. Luego de un primer paso fallido en el elenco principal, Theory logró consolidarse en su segunda etapa, habiendo ganado el maletín de Money in the Bank y logrando conquistar por segunda vez el Campeonato de los Estados Unidos en Survivor Series.

Si la carrera de Austin Theory ha resultado impresionante para muchos, por su ascenso vertiginnoso, también lo ha sido la increíble transformación física que el luchador de 25 años ha experimentado en los últimos años, donde inclusive publicó recientemente una imagen en su cuenta de Twitter mostrando cómo lucía hace diez años y como luce ahora.

La foto de comparación recibió una respuesta de la ex superestrella de la WWE Lana, también conocida como CJ Perry, quien recurrió a su cuenta de Twitter para consultar sobre la edad que tenía en su primera foto, tras quedar impresionada por la evolución.

I mean the glow up is real but how old were you in the picture on the left ? 12 ?

