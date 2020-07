Todos los fans de WWE que vieran anoche el programa de la marca roja o siguieran nuestra cobertura a lo largo de mismo comprobaron que Lana no estuvo en Raw. Mucho incluso estén preocupados al saber que sus papás dieron positivo por covid-19 así como también su esposo, Miro, pensando en que quizá ella también se contagió. Antes de nada, queremos recordar que recientemente se supo que tanto su papá como su mamá están evolucionando favorablemente.

Porque además, a pesar del contagio de sus padres, la luchadora ha continuado trabajando en televisión. No con una gran historia, no con mucha relevancia, pues después de haberse separado de Bobby Lashley comenzó una especie de alianza con Natalya, pero sí estuvo buscando de nuevo su hueco. No obstante, queremos tranquilizar a todos de nuevo, esta vez en caso de la "Encantadora", porque ella no ha dado positivo, por lo que se sabe.

Eso sí, como apunta Ringside News, el motivo de su ausencia anoche sí tiene que ver con la Era Covid.

Por ahora no existe motivo para preocuparse. Y mirando las redes sociales de la luchadora mucho menos. Aunque es de suponer que la foto no se tomó unas horas atrás sino antes de que su esposo diera positivo.

I love you @ToBeMiro ! Check out behind of the scene of “Day In the Life of a WWE Superstar” https://t.co/mIDgKO3a6P pic.twitter.com/bsjTYylXRi

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) July 20, 2020