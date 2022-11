Lana habla de las referencias de Miro a ella en AEW

Si Lana no ha vuelto todavía a la lucha libre profesional no es por falta de ganas sino porque está enfocada en otras de sus pasiones, como el cine o el modelaje. Nunca ha dejado de decir lo mucho que extraña a los fanáticos y los encordados. Así que más pronto o más tarde va a volver a ponerse las botas. O al menos a retomar su carrera en otro rol, como el de mánager. Sería interesante verla junto a Miro en AEW. Justamente, «The Best Man» ha estado haciendo referencias a su esposa en la televisión de la compañía Khan.

Has anyone seen @tobemiro? His Hot Flexible Wife hasn't seen him since he left to battle his God. https://t.co/MAgyLXCNel – subscribe pic.twitter.com/pTMl46vNMX — CJ Perry (@TheCJPerry) November 10, 2022

► Lana, las referencias en AEW y los fans

Por ellas le preguntó recientemente nuestro compañero Sean Ross Sapp a la luchadora, quien además de compartir su opinión sobre este gesto de su esposo, revelando que no la avisa cuando va a dedicarle un momento en la pantalla All Elite, también aprovechó para reafirmar su amor por la lucha.

«Para mí es una sorpresa cuando sucede. Sí (Miro le oculta las referencias), no me toma demasiado en consideración.

«No hay una droga en el mundo como esta (los fanáticos). Es el subidón de adrenalina más grande que jamás hayas tenido, al menos para mí. No hay nada que ame más. Por supuesto, si están coreando tu nombre, es una locura. Arenas enteras cantando por ti es alucinante. Siempre me siento muy honrada de que la gente haga eso. Pero también me encanta que me abucheen. No hay mejor sentimiento que ser capaz de controlar a una multitud, que puedas hacer que hagan exactamente lo que quieres que hagan. Definitivamente es más fácil, al menos para mí, y eso podría deberse a que me encanta revolver la olla y a que me resulta divertido, hacer que la gente se irrite. Así que siento que la lucha libre es perfecta porque puedo comprometerme. ‘Está bien, sí, ódiame. Adelante’. Siento que, en la lucha libre, a veces las personas quieren ser rudos cool y no quieren comprometerse a ser como: ‘No. Ódiame. Voy a hacerte ganar dinero porque alguien querrá patearme el trasero’.

«Aprendí mucho de eso también de Miro. Fue un gran maestro para mí y la psicología de la narración de historias y la psicología de ser un villano. Siempre digo que no hay un villano más grande que Miro y entonces, sí, estoy agradecida por eso. Lo extraño. Lo extraño mucho. Extraño actuar, extraño a los fanáticos. No hay mejor sensación que poder tener ese tiempo frente a la pantalla en el que te conectas con los fanáticos, te conectas con el fans y estás provocando una reacción emocional. Es genial. Lo extraño».

¿Tenéis ganas de que Lana vuelva a la lucha libre?