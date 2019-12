Durante el úlitmo episodio del año de Monday Night Raw presenciamos la boda entre Bobby Lashley y Lana, la cual se vio frustrada por la aparición de un hombre clamando ser el primer esposo de Lana y de una mujer afirmando haber contraído votos con Lashley, hasta que finalmente aparecieron Liv Morgan y Rusev, quien estaba dentro de un pastel «hecho a su medida».

La adición de Liv Morgan a la historia ha dejado en claro que esta todavía se encuentra lejos de su final; sin embargo, el reclamo de esta parece ser el menor de los problemas para Lana.

► Lana acusa al Universo WWE de acoso cibernético

Precisamente, Lana acusa al Universo WWE de haber sido víctima de un acoso cibernético en sus redes sociales. Ella afirma que los fanáticos le han estado enviando mensajes de texto y comentarios extremadamente vulgares en sus publicaciones desde que comenzó la historia con Bobby Lashley.

Ella ha revelado que ha sufrido muchos insultos que no son deseados y, a pesar de que puede ser tolerante, no es algo que pueda digerir muy rápidamente. Lana platicó con Scott Fishman de TV Insider sobre el mal que estos «fanáticos» están haciendo al criticarla

«Tengo que decirte que he abierto los ojos respecto a lo malvadas que son las personas y qué tipo de rufianes son las personas en el mundo. No puedo expresar lo suficiente de lo alucinante que es. La gente no tiene que estar de acuerdo con mis decisiones en la vida, está bien, pero si no están de acuerdo conmigo, eso no les da derecho a entrar en mi Instagram y llamarme p***.«

«Me han llamado ramera allí. ¿De qué están hablando realmente? De que soy ‘fea, gorda, la peor persona’. El acoso cibernético es increíble. Sabía que existía, pero nunca pensé que fuera así. Eso está realmente mal. Me consideraría una persona fuerte, soy una persona bastante resistente.»

«Tengo la piel dura, aunque a veces te llega. Luego di un paso atrás y pensé: ‘Si me están haciendo esto, ¿estarán haciéndole lo mismo a otras personas? ¿A la gente de su escuela o su trabajo? ¿A sus hijos?’ . Cuando estaba en quinto y noveno grado, me tocó lidiar con muchas emociones; si la gente venía hacia mí llamándome con sobrenombres, realmente podría afectarme».

«Que te llamen gorda, fea, estúpida, tonta. La gente me ha dicho que salte de un puente. Eso está realmente mal. Si haces eso a las personas que se encuentran pasando por sus propias inseguridades, realmente puedes tener un efecto negativo en ellas. Ves a personas que sufren de acoso cibernético que se han hecho daño, e incluso se han quitado la vida. ¿La gente quiere ser responsable de eso?»

«Solo quiero que la gente se ponga de pie y diga que eso está mal. El hecho de que no estés de acuerdo con el estilo de vida de alguien no significa que debas ser malo con ellos en la vida o en las redes sociales. Si alguien quiere criticar, entonces que vayan a hablar con sus amigos, pero no lo hagan en mis redes sociales. Todo esto me hace preguntarme si estas personas son miserables consigo mismas. Ha sido revelador ver a la gente tirando piedras. ¿Qué tal si echan un vistazo a su propia vida antes de venir a juzgarme?«

La historia entre Rusev-Lana-Lashley no es algo que haya sido ampliamente aceptada por el Universo WWE; sin embargo, para los ejecutivos de la WWE esto aún no lo han terminado. La gente pensó que luego de la lucha entre Rusev y Lashley en TLC la historia terminaría allí; sin embargo, las cosas han continuado y tampoco concluyeron con la reciente boda entre Lana y Lashley.