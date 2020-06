Danny Havoc hizo su debut en la lucha libre en CZW en el 2005. Mientras estuvo en la compañía, fue dos veces campeón subterráneo ultravioleta CZW, campeón mundial de peso completo junior CZW y dos veces campeón mundial de parejas CZW, y se había retirado en septiembre del 2017. Sin embargo, regresó del retiro en este año e hizo varias apariciones en Game Changer Wrestling (GCW), luchando por última vez en febrero pasado.

Este domingo lamentamos comunicarles sobre el fallecimiento de Grant Berkland, mejor conocido como Danny Havoc, quien hizo su carrera en la escena independiente, donde fue conocido como "The Deathmatch drunkard". Havoc fue entrenado por Mike Quakenbush, DJ Hyde y Chris Hero. Aún no se han revelado las causas de su deceso.

Así lo anunciaron tanto CZW como GCW, las dos empresas en las que trabajó, en sendos comunicados emitidos en sus cuentas oficiales de Twitter:

He was also an elite performer that entertained a generation of fans & inspired a generation of aspiring performers. pic.twitter.com/L7By79UEKN

With a broken heart, the GCW family mourns the loss of Grant Berkland aka Danny Havoc.

This cuts too deep. Grant "Danny Havoc" Berkland. He was an inspiration to so many and a friend to all and our hearts go out to his family and loved ones. We can take a small comfort in knowing the entire wrestling community are sharing the same grief right now. #RIPDannyHavoc pic.twitter.com/2AbDxYRb6I

It’s with extremely heavy hearts that we say this. Sadly, the world’s lost #DannyHavoc.

Many of you knew the warrior in the ring. The man behind Havoc, Grant Berkland, was intelligent & artistic. One of the nicest people you could ever meet & loved by his peers.#RIPDannyHavoc pic.twitter.com/3W0nr2quQD

