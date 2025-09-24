Lainey Reid se gana un lugar en No Mercy: retará a Sol Ruca por el Campeonato Speed

El Torneo WWE Speed de mujeres llegó a su clímax con un emocionante duelo que definió a la próxima aspirante al título. Lainey Reid se impuso a Candice LeRae en una final que combinó intensidad, técnica y ritmo frenético, logrando el derecho de enfrentar a Sol Ruca en No Mercy 2025 por el Campeonato Femenil WWE Speed.

La final estuvo marcada por la calidad de ambas competidoras. Candice mostró su experiencia desde el inicio, dominando con ofensivas limpias, incluso aplicando La Mística que transformó en un GargaNo Escape. Reid, sin embargo, demostró temple y logró girar en su eje para escaparse, quedando a nada de conseguir la cuenta de tres con una rodada.

El combate, dinámico y acorde al formato de tiempos cortos del torneo, fue una auténtica exhibición de atletismo y agresividad. Hubo patadas, superkicks y hasta supléxes alemanes que levantaron al público de sus asientos. Finalmente, Reid conectó su ofensiva decisiva y consiguió el triunfo que la coloca en la órbita titular.

El camino hacia esta final también tuvo sabor especial. Candice LeRae llegó tras superar a Xia Brookside, mientras que Lainey Reid eliminó a la mexicana Faby Apache, aunque con polémica ayuda no solicitada de Natalya. Con este antecedente, la victoria de Reid adquiere todavía más fuerza de cara a su futuro inmediato.

► ¿Qué pasará ahora?

En No Mercy 2025, Lainey Reid tendrá una gran oportunidad cuando rete a Sol Ruca por el Campeonato WWE Speed Femenil. La campeona llega como una de las caras jóvenes con mayor proyección en la división, pero Reid ha demostrado que puede sorprender en cualquier momento. Por su parte, Candice LeRae tendrá que buscar nuevos retos.