Lady Maravilla se presentará en Kitsune

La luchadora mexicana Lady Maravilla, ha sido invitada para participar en la siguiente función que presentará la empresa californiana Kitsune Women’s Wrestling.

► Lady Maravilla en Kitsune

La función, denominada «Kitsune Sugoi!«, tendrá lugar el 14 de de julio en el Nocturne Theatre en Glendale, California.

Se trata de la segunda función en lo que va del año y la tercera desde su establecimiento en octubre del año pasado. El evento constará de la participación de luchadoras de diferentes nacionalidades, especialmente de la escena independiente estadounidense.

Este es el segundo evento en el que se verá involucrado talento mexicano. Fue en marzo cuando fueron invitadas Baronessa, Karisma y Lady Apache. En esta ocasión, la integrante de Las Tóxicas sostendrá un duelo individual contra la luchadora de AEW, Marina Shafir.

Luego de este compromiso, la regiomontana Lady Maravilla, se preparará para la eliminatoria para determinar a la siguiente retadora por el Campeonato Reina de Reinas, actualmente en poder de Flammer. En este duelo, además de Maravilla, participarán La Hiedra, Sexy Star, Reina Dorada, Sussy Love y Faby Apache. Lady Maravilla espera con ansias este encuentro, para sacarse la espina de Triplemanía XXXII: Tijuana donde al lado sus compañeras Las Toxicas (Flammer y La Hiedra), cayeron ante Decay (Havok y Rosemary) y Tasha Steelz.

El cartel completo queda así:

Kitsune «Sugoi!», 14.07.2024

Nocturne Theatre, Glendale, California, Estados Unidos

1. Mainey vs. Miko Alana.

2. Marika Kobashi vs. J-Rod.

3. Three Way Match: Savanna Stone vs. Simone Williams vs. X.

4. Skylar Slice vs. Helen Charlotte Campbell.

5. Marina Tucker y Mylo vs. Everly Rivera y Jazmin Allure.

6. Miyako Matsumoto vs. Billie Starkz.

7. Gin Sevani y Nina vs. Stunner Brats (Aria Perkins y Emily Jaye).

8. Su Yung vs. Jada Stone.

9. Lady Maravilla vs. Marina Shafir.