Ladd y la ausencia de Kayla Harrison en PFL 2023

A Aspen Ladd no le sorprende que Kayla Harrison no forme parte de la temporada 2023 de la PFL.

El nombre de Ladd (10-3) estuvo vinculado al de Harrison, dos veces campeona de peso ligero de la PFL, cuando ésta abandonó la UFC y se unió a la PFL el año pasado, pero parece que no podrá luchar contra ella esta temporada. La propia Harrison (15-1) se mostró decepcionada por perderse la temporada, pero sospecha que la PFL tiene otros planes para ella.

“Así que la pelea con Kayla ha surgido varias veces y me encanta la pelea, la tomaré si me la dan”, dijo Ladd a los periodistas, incluyendo MMA Junkie, durante el día de los medios 2023 PFL 2 del miércoles. “Pero no esperaba que ella estuviera en la temporada, y eso era algo que se había discutido previamente sólo basado en ella está en su carrera y lo que ha hecho hasta ahora”.

En su primer combate de la temporada, Ladd se enfrentará a Olena Kolesnyk (7-5) en la 2023 PFL 2, que se celebrará el viernes en The Theater at Virgin Hotels de Las Vegas. El cartel principal se emitirá en ESPN2 tras las preliminares en ESPN+.

“Creo que es una golpeadora zurda de mano dura y es interesante“, dijo Ladd sobre Kolesnyk. “Tuve este extraño presentimiento de que iba a ser ella, honestamente, porque, obviamente, sabía que estaba luchando en una fecha determinada, en un lugar determinado desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos quién iba a ser el enfrentamiento en particular.

“Había algo en el fondo de mi mente que decía: ‘Eh, apuesto a que es ella’, y recibimos la llamada y no me sorprendió. Así que nos dimos cuenta de sus tendencias, las incorporamos al entrenamiento y nos preparamos”.