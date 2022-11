Lacey Evans reacciona luego del revés sufrido en SmackDown

Lacey Evans estaba en camino de convertirse en una estelarista en Raw cuando quedó embarazada y tuvo que tomarse un tiempo libre de la televisión. Al volver, cambió su personaje, pero no tuvo la reacción esperada en el Universo WWE, y con el retiro de Vince McMahon, sus apariciones resultaron siendo más esporádicas. Aún así, en el reciente Friday Night SmackDown, fue una de las seis participantes que buscaban una oportunidad por el Campeonato Femenil SmackDown, que terminó ganándola Shotzi.

Dado que últimamente los resultados no han sido del todo favorables para Lacey Evans, esta reaccionó luego de sufrir una nueva derrota en SmackDown, insinuando un posible cambio de personaje durante una entrevista tras bastidores. En su cuenta de Twitter, la ex marine envió una advertencia indicando que será imparable.

Physically, mentally and emotionally unstoppable. They just don't know it yet. 🧠🇺🇲⏳️ https://t.co/FwsjIAPmVa

— Lacey Evans ~ WWE Superstar. (@LaceyEvansWWE) November 12, 2022