En la edición de anoche de WWE SmackDown, el talentoso AJ Styles logró retener el Campeonato Intercontinental WWE, en una fantástica lucha que nos brindó junto a Drew Gulak, quien no pudo arrebatarle el título. Sin embargo, quien sí se lo pudo quitar... o más bien robar, fue la peligrosa militar Lacey Evans, quien como no está muy contenta con su nivel no estelar en el cartel y las pocas oportunidades de ser Campeona SmackDown, pues tomó otro título.

Todo se conoció gracias a un vídeo publicado por Lacey Evans, en donde se le ve posando con el Campeonato Intercontinental WWE y a los pocos segundos El Fenomenal se da cuenta que Evans tenía su título, así que la persiguió y el vídeo se corta, pero esperamos por el bien de Styles que la haya alcanzado finalmente y recuperado su título.

— No, Lacey robándole el título a AJ. Lloro. ¡No tengo nada más que respeto por MI Campeón Intercontinental!

— Señor Jesús.

Esta no es la primera que Styles y Evans graban un vídeo tras bambalinas, pues circula por la red un vídeo en donde Evans le explica a Styles que siempre guarda los mensajes de apoyo que los fans le envían en sus botas como inspiración.

Recientemente, Lacey también mostró en algunas fotos cómo vive con su familia en su casa rodante en medio de la pandemia que azota al mundo y WWE no es la excepción, con más de 30 casos positivos para el nuevo coronavirus:

Home is where you park it! 🚐🏕🌻 from one set to another, another road trip down, one day at a time.....



#WeCanDoIt💪#SmackDownOnFox #Family #AdventureIsOutThere #LimitlessLady #Coleman #Camping #MyMotivation pic.twitter.com/e7IliU3oH4