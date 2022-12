En el 2021, Lacey Evans estaba en ruta hacia un gran impulso en la programación de WWE, pero se vio interrumpido a consecuencia de un nuevo embarazo, la cual evidentemente la obligó a tomarse un descanso para cumplir con su rol de madre. A su regreso, las cosas no resultaron tan buenas como hubiera querido, a pesar de haber reformado su personaje; de hecho, la versión «militar» de Lacey Evans nunca llegó a convencer a los fanáticos y luego de que no lograra convertirse en la retadora número uno al Campeonato Femenil SmackDown a inicios del mes pasado, la ex Marine insinuó con experimentar un nuevo cambio en su personaje.

► Lacey Evans volvió a entrenar seis semanas después de dar a luz

En un episodio reciente del podcast «2 Lies & 1 Truth» de Brandi Rhodes, Lacey Evans habló sobre su regreso a los entrenamientos luego del nacimiento de su segunda hija, indicando el hecho de volver a entrenar seis semanas después del parto le afectó emocionalmente.

“Emocionalmente ha sido diferente, de hecho volví y estuve en el entrenamiento en el Performance Center seis semanas después del parto. Fue difícil, más a nivel emocional. Incluso ahora, cuando estás amamantando y estás criando a este pequeño bebé que te necesita cada segundo. Esa fue la parte más difícil, creo, y es la parte más difícil, ella siendo tan joven y necesitándome en un nivel tan íntimo, así que solo tengo que hacer que funcione”.

Para asegurarse de no perder forma, la ex Marine indicó que trabajó levantando pesas a baja intensidad e hizo ejercicios que eran menos estresantes para el cuerpo, como sentadillas, durante las primeras seis semanas de recuperación posparto. Actualmente está ausente de las pantallas y está esperando que WWE la vuelva a llamar para formar parte de alguna nueva historia.