SuperSport, una cadena televisiva de PPV en Sudáfrica, promocionó el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020 de una particular manera: recordando el coqueteo entre la bella Lacey Evans y Seth Rollins en la edición del año pasado del PPV. Lo cierto es que este tuit se prestó para que Lacey Evans la sacara del estadio con un batazo de home run, dado que contestó de la siguiente manera:

► A Lacey Evans le gusta que todo arda, ¿qué pensará Becky Lynch?

I remember......10 more minutes and Id be the one with time off💅🤰🏼 https://t.co/6JEFUAzL6D — Lacey Evans ~ WWE Superstar. karaoke champion 🎙 (@LaceyEvansWWE) July 16, 2020

— ¿Quién recuerda cuando Lacey Evans trató de manipular a Seth Rollins en Extreme Rules el año pasado? ¡Becky Lynch no quería nada que ver con eso! Es Rollins vs. Mysterio en una Lucha de Ojo por Ojo.

— Yo lo recuerdo... 10 minutos más y sería yo la que tendría tiempo libre.

Los fans amaron la originalidad de Evans, pero otros cuantos le recordaron cómo quedó su cuerpo tras la fiesta de palos de kendo que recibió por parte de Becky, y otros cuanto le dijeron que antes estaba en una posición mucho más privilegiada, no en el cartel medio o bajo, pues este año ni siquiera forma parte del PPV Extreme Rules y el año pasado batallaba junto a Baron Corbin.