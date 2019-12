Lacey Evans: "Bayley y Sasha Banks son dos personas sucias"

Lacey Evans lleva tan solo un año en el elenco principal de WWE pero ya parece que lleva toda una vida. Sus exitosos doce meses le han llevado a hacer historia con el primer combate femenil en Arabia Saudita, entre otros. Esta semana hemos escuchado a la Lacey Evans de verdad, la madre, la esposa y la ciudadana norteamericana fuera de personaje y nos ha querido dejar claro que es como cualquier otro, eso sí, poniendo siempre por delante la mentalidad ganadora y la autoconfianza en el día a día.

► «El 2019 ha sido una locura»

Corey Graves le ha entrevistado en su podcast semanal After the Bell, y estas fueron sus palabras para el Universo WWE.

Cómo definiría su 2019:

«Ha sido una locura. Fueron tantas las cosas que han pasado, tantas oportunidades en Raw y SmackDown, el Draft. Hemos hecho historia en Arabia Saudita, he estado en la lucha estelar de varios PPVs… Este año ha sido maravilloso».

Su experiencia como Marine y cómo la ha ayudado en su etapa como luchadora:

«Me ha ayudado en todos y cada uno de los aspectos de mi profesión actual, desde madrugar para viajar hasta tener iniciativa y confianza en mí misma. No me quejo por nada en esta vida, porque me enseñó mucho a nivel físico y psicológico. Mi mente es lo suficientemente fuerte como para aguantar todo esto y además tener familia, ser madre y esposa».

Lo que más la ha ayudado para llegar a donde está:

«Venir de una vida de drogas, depresión, rabia… vivir esta vida tan negativa me ha ayudado a saber que es lo que no quería ser. Nunca supe con certeza lo que quería ser pero sí tenía claro que no quería vivir esa vida tan triste con drogas y depresión, así que me uní a los marines a los 19 años y me enseñaron el otro lado, la motivación, el pensamiento positivo de las cosas. «Nunca quise vivir ese lado oscuro, y tuve la suerte, con 14 años, de empezar a trabajar y posteriormente de encontrar una escuela de lucha para poder centrarme y mantenerme siempre ocupada para olvidarme de las drogas, el alcohol de todo».

► «Bayley y Sasha Banks son dos personas sucias»

Su próximo rival en SmackDown:

«Seguro que Sasha Banks. No veo la hora de ponerle la mano encima. Amo mi trabajo y mi carrera, pero no voy a dejar a nadie que hable de mi hija. Lo que hizo Sasha es absurdo y no voy a dejar que lo vuelva hacer. Te digo desde ya que no tengo ningún tipo de remordimiento sobre lo que le voy a hacer a Sasha Banks. Cuando acabe con ella, la siguiente es su compañera Bayley porque ese mi otro objetivo, hacerme con el título y hacer de SmackDown un lugar mejor. Creo que son dos personas sucias porque culpan a los demás por sus errores y es lo más fácil de hacer en lugar de esforzarse y reconocer lo que no hacen bien».