Lacey Evans amenaza a WWE: "Borren esto o tendré que irme"

Mientras se encuentra en una rivalidad con Naomi, de la cual no salió recientemente bien parada, Lacey Evans amenaza a WWE con alejarse durante un tiempo. Obviamente, no va a hacerlo, pero quizá no le vendría mal para dar un vuelco a su carrera. Porque ahora está volviendo al personaje que tenía en sus inicios después de una etapa mostrando su cara más amable. Y todavía no ha sido capaz de recuperar el momentum que tenía en sus primeros tiempos en las marcas principales.

► Lacey Evans amenaza a WWE

El viernes pasado, en el último Friday Night SmackDown, las dos luchadoras se vieron las caras durante el Miz TV. Evans entró en escena para burlarse de la almohadilla que lanzaron los fanáticos #NaomiDeservesBetter para exigir mejores oportunidades para la dos veces Campeona SmackDown. Entonces ambas llegaron a las manos, siendo Naomi la que quedó por encima, dejando la cara de su oponente, que se estaba maquillando, no demasiado agraciada.

Este momento lo aprovechó la empresa para promover su historia y la sureña se lo tomó muy mal, lanzando su amenaza en Twitter.

I SAID DELETE THIS!!!!!. Yall are about to give me paid time off if yall keep it up.....ya nasties. https://t.co/Tz1mwcsBaj — Lacey Evans ~ WWE Superstar. karaoke champion 🎙 (@LaceyEvansWWE) July 27, 2020

"¡¡¡LES DIJE QUE BORRARAN ESTO!!! Están a punto de tener que pagarme mientras paso un tiempo fuera si siguen por este camino... Asquerosos".

La antigua reina de la marca azul no hizo ningún comentario al respeto, pero mira esta semana como una nueva oportunidad para ella.

“Hey, I know it’s Monday. But it’s also a new day and a new week. And in that lies a new opportunity for something special to happen.” Michael Ely pic.twitter.com/LfwUKT4lCQ — Trinity Fatu (@NaomiWWE) July 27, 2020

"'Sé que es lunes, pero también es un nuevo día, una nueva semana y en ello radica una nueva oportunidad para que pase algo especial'. Michael Ely".

Este viernes ambas tendrán un nuevo encontronazo, quizá un combate, para continuar con su trama. No está claro a dónde va a llevarlas, si Naomi conseguirá posteriormente una oportunidad por el campeonato; Evans no va a recibir ese premio porque la dueña de mismo, Bayley, también es ruda. Aunque sí podría darse una Triple Amenaza. De hecho, no sería una mala opción para un PPV importante como SummerSlam 2020.

