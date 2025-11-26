Lacey Evans amenaza a Becky Lynch tras duras declaraciones

Una de las mejoras luchadoras de la historia de WWE, Becky Lynch, sorprendió recientemente con sus declaraciones en el video podcast Something’s Burning con el comediante Bert Kreischer.

No solo porque denunció que un luchador de WWE acosaba mujeres y les pedía acostarse con ellas. Las que no aceptaban, e incluso, las que aceptaban, terminaban vetadas. Algo que muchos fans y hasta Sean Ross Sapp de Fightful Select pidan a WWE investigar y dar el nombre, para que no vuelva a trabajar en WWE, o sea expulsado de otras empresas.

Lacey Evans responde con violencia a duros comentarios de Becky Lynch

Pero, más allá de eso, Lynch dijo que tras WrestleMania 35 y todo lo que había logrado en WWE hasta el momento, la pusieron en una rivalidad con Lacey Evans, lo cual señaló como un gran paso hacia atrás en su carrera. Estas fueorn sus palabras:

“Empecé a trabajar con Lacey Evans de inmediato después de WrestleMania 35. Dios la bendiga, pero ella no estaba, ya sabes… Para mí, pasar del evento estelar de WrestleMania a alguien que no había hecho nada fue terrible”.

Pues bien, Lacey Evans, hoy conocida como Macey Estrella y modelo de Only Fans, le respondió con veneno a Lynch a través de las redes sociales:

“No odies al jugador. Odia el juego. 😘 La única persona que de verdad lloró más que tú, fue el bebé que tenía en mi cadera mientras yo aprovechaba todas las oportunidades. 🫠 Si regreso… cuando yo regrese… tú AÚN no harás nada más que darme un apretón de manos suave y decir ‘qué linda mi pequeña familia’ detrás del escenario”.

