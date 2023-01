¿La WWE va a recuperar el podcast del New Day?

El podcast The New Day: Feel the Power no emite un nuevo episodio desde septiembre de 2021 y nuestro compañero Sean Ross Sapp le preguntó recientemente a Kofi Kingston sobre si tendrá continuación próximamente. El que fuera Campeón WWE no sabe si sucederá pero si lo hace espera que la gente siga entusiasmada.

► El presente de The New Day: Feel the Power

“También es realmente increíble ver que a la gente todavía le importa el New Day Pod. Estamos tratando de descubrir cómo podemos ponerlo en marcha nuevamente, pero es una especie de cosa de un día a la vez. Con suerte, algún día volverá, pero es bueno escuchar semanalmente que la gente todavía está interesada en él.

“Cada vez que alguien publica clips, hay muchos comentarios sobre cómo la gente extraña el New Day Pod. Creo que si tuviéramos que hacerlo de nuevo, nos gustaría asegurarnos de tener imágenes de video y documentación. Obviamente, con la pandemia, todo fue Zoom, lo cual fue genial, pero creo que la magia llega cuando los tres estamos juntos, ¿sabes lo que digo?”.

► La oportunidad del podcast

“Entonces, para nosotros también, nos da la oportunidad de ponernos al día y hablar. Especialmente ahora que E no está de viaje. Nos enviamos mensajes de texto todo el tiempo. Realmente, todos los días. Pero estar en persona es simplemente diferente, ¿sabes a lo que me refiero? Con suerte, un día pronto. Una forma larga de decir: ‘No tengo idea de si el New Day Pod volverá y cuándo’, pero espero que lo haga, y la gente seguirá estando tan interesada como están ahora”.

¿Os gustaría que la WWE recuperara el The New Day: Feel the Power?

