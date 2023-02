A través de un comunicado oficial, la WWE anuncia que ha comenzado a trabajar con Zigazoo. Para quienes no la conozcan, esta aplicación se describe así: Creada por padres y maestros, Zigazoo es la aplicación segura para niños número 1, que anima a los niños a crear y aprender. Los padres pueden relajarse mientras sus hijos disfrutan de medios educativos seguros.

WWE has announced a partnership with @ZigazooKids , the world’s largest social network for kids, on The Road to #WrestleMania 39.

“WWE ha anunciado una asociación con Zigazoo, la red social para niños más grande del mundo, en The Road to WrestleMania 39.

“A lo largo de la asociación de cinco semanas, los fanáticos de la WWE en Zigazoo tendrán la oportunidad de participar en ocho divertidos desafíos de video publicados cada pocos días en el canal de la marca WWE. Los desafíos incluyen trivia de la WWE y preguntas interactivas como ‘¿Cuál sería tu nombre de Superestrella de la WWE y por qué?’, ‘¡Muéstranos tu mejor atuendo de WrestleMania!’, ‘¿Eres del equipo Roman o del equipo Cody?’, ‘Muéstranos tu victoria en Street Profits’. ‘¡Bailar!’ ¡y más!

“Aclamado por sus estándares de seguridad, Zigazoo es la red en línea más grande y confiable para niños de hasta 12 años y sus padres. Zigazoo está diseñado para involucrar a los niños de forma directa y segura con socios de marca que incluyen la NBA, Nickelodeon, Mattel y Amazon.

“Los participantes de Zigazoo recibirán calcomanías e insignias de premios de la marca WWE a través de la aplicación al completar los desafíos, así como la oportunidad de participar para ganar [4] entradas para eventos en vivo para un evento local. ¡Busca WWE en la aplicación Zigazoo desde el domingo 26 de febrero hasta el fin de semana de WrestleMania 39!”.

